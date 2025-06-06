WSJ: Белый дом убеждает Сенат США смягчить санкции в отношении России

Администрация Трампа пытается убедить Сенат США значительно ослабить санкции в отношении России, пока Белый дом пытается наладить отношения с Москвой. Как стало известно The Wall Street Journal (WSJ), в последние недели Белый дом и представители администрации негласно контактировали с офисом сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), инициировавшего законопроект о санкциях против России, и делали предложения по изменению документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Nathan Howard / Reuters Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Как пишет WSJ, представители администрации предлагали, например, внести в законопроект определенные оговорки, которые позволили бы президенту Трампу выбирать, в отношении кого или чего конкретно вводить санкции. Кроме того, они предлагали смягчить формулировки законопроекта, убрав категоричные и обязывающие к действию слова и заменив их более мягкими. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который совместно с Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов) был инициатором законопроекта о санкциях, подтвердил WSJ факт частных контактов, но отказался рассказать о сути разговоров. «Мы движемся вперед, и Белый дом включен в наши дискуссии»,— сказал он.

Всего у законопроекта о санкциях в отношении России сейчас 82 соавтора от обеих партий, и это более чем достаточно, чтобы преодолеть возможное вето президента. Но, как заявил WSJ один из представителей Белого дома, конституция «наделяет президента полномочиями осуществлять дипломатию с зарубежными государствами; любой пакет санкций должен давать президенту полную гибкость, чтобы он мог продолжать следовать избранному им внешнеполитическому курсу».

Алена Миклашевская