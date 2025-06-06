В Курской области обломки БПЛА упали на производство шампиньонов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. По его словам, обломки БПЛА упали на территории ООО «Грибная радуга», которое занимается производством и поставкой шампиньонов.

«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО "Грибная радуга"»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как добавил врио губернатора, вблизи города Щигры после падения обломков БПЛА загорелось сухая трава. Ее потушили. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Петр Бузлаев