При ударе дрона по авто пострадали два жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Устиновка дрон атаковал автомобиль. Пострадали два мирных жителя.

«У одного мужчины рваная рана левой руки, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма»,— написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что раненых доставили в Октябрьскую районную больницу. Позже их переведут в городскую больницу Белгорода №2. Автомобиль, на котором ехали мужчины, сгорел.