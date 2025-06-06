ЦСКА осталось сделать последний шаг

ЦСКА вплотную подобрался к очередной победе в первенстве Единой лиги ВТБ. В пятницу армейцы в гостях, уступая по ходу встречи 13 очков, все-таки вытащили пятый матч финальной серии против «Зенита» и победили со счетом 89:84. Счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА. Титул армейцы могут оформить уже 9 июня в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ Матч финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Михаил Сербин, Коммерсантъ

К пятому матчу финальной серии ЦСКА и «Зенит» подошли, вроде бы имея паритет: счет 2:2, шансы у соперников равные, все впереди. Но, признаться, было ощущение, что ведут в этом противостоянии все-таки армейцы. Не по счету конечно, а по качеству игры, по тому, с каким настроем выходят на матчи, по уровню психологической устойчивости, который демонстрирует команда. Показательной в этом смысле была четвертая встреча финала, где ЦСКА снова играл именно в командный баскетбол, а «Зенит», стоило забуксовать двум его добытчикам — Тренту Фрейзеру и Дуэйну Бэйкону, просто расклеился.

Поклонникам петербуржцев, конечно же, хотелось надеяться на то, что это была лишь осечка, несчастный случай. Они пришли лично в этом убедиться, до отказа заполнив трибуны КСК «Арена».

И то, что они видели на протяжении большей части матча, должно было вполне их устраивать. Да, поначалу снова не шла игра у Бэйкона, да у «Зенита» хватало брака в атаке, но во многом это компенсировалось отдачей, с которой работали игроки хозяев, включая любимца местной публики Георгия Жбанова, в обороне. Собственно, защита в этой игре была наиболее важным фактором для «Зенита», который, в отличие от предыдущего матча, не позволял сопернику совсем уже безнаказанно проводить атаки через своих центровых. И вся эта система, выстроенная наставником петербуржцев Хави Паскуалем, очень неплохо работала. «Зенит» никуда не убегал, но все же стабильно держался впереди армейцев. Пусть чаще всего отрыв не превышал дистанцию в одну-две атаки.

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Ну а затем случился эпизод, который, казалось, должен дать «Зениту» мощный козырь. За несколько минут Тони Джекири получил сначала технический, а потом еще и неспортивный фолы и был вынужден покинуть площадку (с техническими фолами в этой игре все было в порядке — у «Зенита» их выписали Винсу Хантеру, и Бэйкону, и уже позже Жбанову — яркое свидетельство того, насколько горячо было на площадке). У ЦСКА и помимо Джекири есть большие игроки, но потеря такого исполнителя в таком матче, когда впереди еще полно игрового времени, была очень неприятным ударом. К тому уже у «Зенита» нашел свою игру Бэйкон (по итогам матча он стал рекордсменом лиги по очкам, набранным в одном чемпионате,— 1006), стал попадать Фрейзер, Алексей Швед наладил прицел. Кончилось это рывком 9:2 в исполнении хозяев в начале финальной десятиминутки, что обеспечило им отрыв в 13 очков.

Трибуны в этот момент ликовали, а наставник ЦСКА Андреас Пистилоис пытался в тайм-ауте как-то перестроить свою команду. «У нас есть время, есть время!» — говорил он своим игрокам. И был совершенно прав.

Что случилось с «Зенитом» после того, как он получил самое большое за матч преимущество, сказать трудно. Очевидно лишь, что испарилось оно довольно быстро. Причем при «помощи» игроков самих хозяев, допустивших несколько ненужных потерь. Да случились они не без содействия Алексы Аврамовича, который отлично отыграл финальную четверть в защите, но все равно игрокам «Зенита» стоило быть осмотрительнее.

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В итоге армейцы вернулись в игру, и в этот момент психологическое преимущество было уже на их стороне. Пожалуй, последний шанс спастись «Зенит», уже сам оказавшийся в роли догоняющего, упустил, когда Винс Хантер попал под блокшот от Ливио Жан-Шарля за 22 секунды до сирены. Остальное было делом техники. В итоге волевая победа ЦСКА со счетом 89:84, и теперь армейцы могут оформить победу в чемпионате уже 9 июня в Москве.

Александр Петров