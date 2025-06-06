За сводки попал в сводки

Ленинский районный суд Екатеринбурга санкционировал арест руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова. По версии следствия, он дал взятку в размере 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров был задержан 5 июня в Екатеринбурге со второго раза. В этот день в редакции издания прошли обыски, а он и журналисты Сергей Бодрова и Анна Салымская, освещающие криминальную тематику, допрошены в СКР. Все трое были отпущены в статусе свидетелей. Спустя несколько часов Денис Аллаяров был задержан во второй раз.

В пятницу, 6 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 4 августа Дениса Аллаярова по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). По словам источника «Ъ-Урал» в силовых структурах региона, редактор передал взятку бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову.

«На рабочих компьютерах журналистов силовики нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки и на их основе печатало новости», — отмечал ранее собеседник «Ъ-Урал».

Вину Денис Аллаяров не признал.

Андрея Карпова суд отправил под домашний арест по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По данным «Ъ-Урал», изначально Карпов был задержан в марте, после чего уволен из органов. В апреле было возбуждено бесфигурантное дело о превышении полномочий. Андрей Карпов приходится Денису Аллаярову дядей, по словам защитников господина Аллаярова, именно он дал на него показания, в связи, с чем в отношении бывшего полицейского была избрана более мягкая мера пресечения.

Хотя на избрание меры пресечения Денису Аллаярова прибыло много журналистов местных изданий, заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству следователя и прокурора. Обвиняемый и его адвокаты настаивали на проведении открытого судебного заседание, но суд поддержал позицию обвинения. Журналистов пустили лишь на оглашение резолютивной части.

«Обвинение я не признаю. Это наговор и провокация. Я просто выполнял свою журналистскую работу, которая не была связана с нарушением закона»,— успел сказать редактор, после чего корреспондентов попросили немедленно покинуть зал.

В пятницу силовики вновь пришли в редакцию Ura.ru, чтобы доставить в СКР для допроса главного редактора СМИ Диану Козлову и руководителя региональных редакций Игоря Сергеева. Источник «Ъ-Урал» отметил, что о покупке ежедневных сводок знал глава редколлегии Ura.ru Михаил Вьюгин. Якобы именно по его поручению Денис Аллаяров их покупал и отдавал по 15 тыс. руб. ежемесячно. По словам собеседника, деньги проходили, как премия свердловскому редактору, которую он впоследствии передавал Андрею Карпову. По данным «Ъ-Урал», у правоохранителей есть претензии к Михаилу Вьюгину. На служебном компьютере была обнаружена переписка, в которой он сообщает о преступной схеме. По неподтвержденным данным, Михаила Вьюгина вызвали из Москвы в Екатеринбург для допроса.

Адвокат Дениса Аллаярова Анастасия Харисанова утверждает, редактору вменяется один эпизод — взятка Андрею Карпову в размере 20 тыс. руб.

«Показания на Дениса Аллаярова дал его дядя — бывший сотрудник полиции Андрей Карпов, который в настоящий момент обвиняется в совершении другого преступления. Наш подзащитный считает, что его дядя оговорил его специально. Он хочет избавиться от тягости обвинения, которая грозит ему в будущем и идет на сделку со следствием», — отметила после заседания госпожа Харисанова.

По словам второго адвоката редактора Светланы Герасимовой, во время заседания сторона защиты настаивала на продлении времени задержания под стражей на 72 часа, чтобы представить необходимые документы, и способствовать избранию меры пресечения, не связанной с лишением свободы, однако суд все ходатайства стороны защиты отклонил.

Как отметил собеседник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, планируется пересмотреть результаты налоговой проверки, которая проводилась в 2021 году в издании Ura.ru. Поводом стало возбуждение дела в отношении бывшего начальника управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Ревизия поможет вскрыть ошибки, допущенные при бывшем главе УФНС Логинове, который покинул должность в мае 2024 года, а позже объявлен МВД России в розыск и заочно арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере», — подчеркнул источник.

Информационное агентство Ura.ru основано в 2006 году журналисткой Аксаной Пановой, которая позже продала контрольный пакет инвесторам и покинула издание в ходе корпоративного конфликта. Журналисты издания работают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае, а также в Москве. Юрлицо СМИ, согласно данным сайта, ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания». По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%). Госпожа Куимова является гендиректором компании «Голубино-1», которая принадлежит известным уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву (считаются владельцами «Ура.ру»).

Мария Шараева, Екатеринбург