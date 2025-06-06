Почти четыре тонны кокаина изъяты в ходе операции Европола на Канарских островах

В ходе проведенной при поддержке Европола операции на Канарских островах были задержаны 48 членов организованной преступной группировки, занимавшейся поставками кокаина из Южной Америки в страны Евросоюза. Во время обысков по 29 адресам полиция изъяла 3,8 тонны кокаина, 69 транспортных средств, включая катера, огнестрельное оружие и €100 тыс. По данным полиции Испании, операция позволила «пресечь деятельность одной из крупнейших ОПГ, занимавшихся контрабандой кокаина».

Операция, в которой участвовали полицейские подразделения Испании, Португалии, Великобритании, Колумбии и США, получила название «Черная тень». Ей предшествовало четырехмесячное расследование деятельности ОПГ, действовавшей на всех трех Канарских островах.

Преступники использовали 11 быстроходных катеров, на которых подходили к судам, перевозящим наркотики из Бразилии и Колумбии, и забирали груз кокаина на берег. Потом кокаин переправлялся в Европу, в том числе в Великобританию. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что среди арестованных в ходе операции есть один гражданин Великобритании.

Алена Миклашевская