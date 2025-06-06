«Долго так продолжаться не может»

Фридрих Мерц заявил, что остался доволен итогами своего визита в США. По словам федерального канцлера Германии, глава Белого дома заверил Европу в неизменности поддержки НАТО и стратегии общей безопасности. Между тем, по информации СМИ, Мерц не смог убедить Дональда Трампа всерьез надавить на Россию. Таким образом, главная цель его поездки оказалась невыполненной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент Соединенных Штатов находится в очень непростом положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фридриху Мерцу не повезло. Его визит в США имел шансы стать историческим, прорывным, однако оказался скомканным в связи с еще более историческим скандалом между Дональдом Трампом и Илоном Маском. Наверное, главный итог пребывания федерального канцлера в Белом доме — согласие американского президента посетить Германию с ответным визитом. Трамп, судя по всему, успокоил высокого гостя относительно того, что НАТО он не бросит. Что касается Украины, видимо, Трамп сам не до конца понимает, как быть дальше, поэтому никаких гарантий дальнейшей поддержки Киева он не дал и дать не мог. Хотя заявил, что помогает этой стране по мере сил, и подтверждением тому является слегка подзабытая в последнее время ресурсная сделка. Сейчас стороны обсуждают механизмы ее конкретного воплощения в жизнь.

Газеты пишут, что Мерц приехал с одной единственной целью — просить Трампа усилить давление на Россию. Он открыто выступил в поддержку Киева и обещал ему дальнейшую помощь.

Президент Соединенных Штатов дал понять, что не намерен кардинально менять подходы, вернее сказать, он не хочет делать резких движений. Союзники в Европе, некоторые силы внутри США, назовем их так, и даже представители окружения первого лица пытаются сподвигнуть его эти самые резкие движения сделать. Мерц в разговоре с представителями американского истеблишмента пытался убедить собеседников в опасности, которая грозит с Востока.

Главная проблема заключается в том, что долго так продолжаться не может. Решение Трампу принимать придется. Рано или поздно. Что-то подсказывает, что скандал вокруг Маска отнюдь не последний. В нынешней американской администрации и в команде поддержки президента немало, скажем так, неоднозначных персонажей, которые могут в любой момент преподнести разного рода сюрпризы. Подобное особенно неприятно, когда дела на так называемом внешнем контуре складываются не лучшим образом.

Неурегулированные проблемы Ирана, Украины, тарифные войны и скандалы с Маском — все это явно не укрепляет рейтинг 47-го президента Соединенных Штатов. При этом Европа не в восторге от перспективы брать лидерство на себя и заменить собой мирового гегемона. Хотя вроде бы собиралась это сделать. Что касается нового канцлера Германии, пока что ему похвастаться нечем, если брать раздел «внешняя политика». Хотя, наверное, говорить об это пока рано, так же как и о провалах.

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Дмитрий Дризе