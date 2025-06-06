Фридрих Мерц позволил Дональду Трампу исполнить соло

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц спустя месяц после вступления в должность прибыл в Вашингтон, где ему предстояло серьезное испытание — провести первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, избежав перепалки, подобной той, что случилась в ходе пребывания в Белом доме украинского президента Владимира Зеленского. И с этой задачей глава немецкого правительства справился на отлично: лидеры обменялись комплиментами и благодарностями, заверив друг друга в готовности укрепить отношения Берлина и Вашингтона. А вот задачу убедить американского президента усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины Фридрих Мерц, по всей видимости, выполнил уже не столь успешно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

5 июня Фридрих Мерц, избранный канцлером ФРГ месяц назад, впервые после вступления в должность отправился в США для переговоров с Дональдом Трампом. Американский президент давно прославился вспыльчивым характером, а его встреча с немецким канцлером предполагала обсуждение целого ряда спорных вопросов: перспектив торгового соглашения между Евросоюзом и США, предстоящего саммита НАТО, роста расходов на оборону, поддержки Украины и давления на Россию для скорейшего завершения боевых действий. И, как писали немецкие СМИ, дабы упредить возможные публичные перепалки, Фридрих Мерц решил подготовиться к встрече с хозяином Белого дома основательно.

Незадолго до визита в США он, как сообщается, посоветовался с европейскими лидерами, уже имеющими опыт личного общения с президентом США, как ему вести себя на встрече с Дональдом Трампом. И получил совет — позволить американскому президенту говорить большую часть времени, не перебивая его.

Фридрих Мерц совету внял и вел себя максимально сдержанно. Но при этом не скупился на знаки внимания и комплименты. Так, канцлер подарил Трампу копию свидетельства о рождении его деда Фредерика Трампа (тот родился в западногерманском селении Кальштадт, а в 16 лет эмигрировал в США).

«У нас очень много общего, в том числе наша история. Мы многим обязаны американцам. Мы никогда этого не забудем. Я думаю, у нас есть отличная основа для сближения Германии и США»,— подчеркнул Фридрих Мерц в начале встречи.

Весьма любезно повел себя и хозяин мероприятия. Поблагодарив гостя за визит и подарок, президент США поздравил господина Мерца с назначением канцлером и заверил, что отношения Германии и США будут «замечательными». Президент США даже допустил, что, благодаря в том числе хорошим отношениям с ФРГ, Брюссель и Вашингтон договорятся о торговой сделке до истечения отсрочки на введение Штатами 50-процентных пошлин на импорт европейских товаров 9 июля.

Обнадеживающими для Берлина оказались и слова президента США о готовности сохранить американский военный контингент в Германии (среди европейских стран больше всего американских военнослужащих находятся в ФРГ — около 36 тыс.).

В общей сложности за 40 минут открытой части встречи двух лидеров в Овальном кабинете журналисты обратились к Фридриху Мерцу только один раз. Все остальное время Дональд Трамп фактически солировал, подолгу говоря то об Илоне Маске, то о своем запрете на въезд в Штаты для граждан 12 стран, то, конечно, об Украине.

«Иногда ты видишь двоих детей, которые ненавидят друг друга и яростно дерутся в парке. Ты пытаешься их разнять — а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать»,— метафорично сказал Дональд Трамп, рассуждая о перспективах завершения российско-украинского конфликта и своей роли в урегулировании. По его словам, он поделился этим сравнением и с президентом России Владимиром Путиным во время их телефонного разговора 3 июня. «Это бывает в хоккее, в спорте — судьи дают игрокам немного побороться, а потом разнимают»,— пояснил президент Трамп свою позицию.

Между тем обсуждение Украины было одной из важнейших целей визита Фридриха Мерца в США.

Еще перед отъездом немецкое правительство заявило о необходимости убедить американского президента в необходимости достичь «справедливого прекращения огня».

И очень редкие комментарии канцлера в Белом доме касались именно этого вопроса.

«Мы оба хотим найти пути, чтобы остановить это (боевые действия.— “Ъ”) в ближайшее время. … Я сказал президенту (Трампу.— “Ъ”), что среди всех людей в мире именно он может добиться этого, оказав давление на Россию»,— прямо признал Фридрих Мерц.

На этом фоне журналисты решили поинтересоваться, готов ли Дональд Трамп в действительности оказать давление на Россию, ужесточив санкции. «Если я почувствую, что они не собираются это заканчивать, мы будем очень, очень жесткими»,— пообещал уже не в первый раз президент США.

Отметим, что недавно в Штатах подготовили законопроект об ужесточении санкций против России, предусматривающий 500-процентные пошлины на импорт из стран—покупателей российских нефти, газа и урана. Однако, по словам председателя комитета по делам вооруженных сил сената Роджера Уикера, Дональд Трамп попросил республиканцев пока не выносить законопроект на голосование.

И, судя по всему, визит Фридриха Мерца позицию Дональда Трампа не изменил. Впрочем, помощники канцлера в разговоре с New York Times пояснили, что лидер Германии и не питал особых иллюзий по поводу своего потенциального влияния на президента: план-минимум состоял в том, чтобы в очередной раз обозначить позицию Европы по решению украинского вопроса и не потерять контакт с США в этом направлении.

«В американском президенте я нашел человека, с которым можно провести хорошую личную беседу. У нас была действительно хорошая дискуссия, и я думаю, что мы смогли построить прочные взаимоотношения»,— с явным облегчением сообщил журналистам Фридрих Мерц уже после переговоров в Белом доме.

И хотя Дональд Трамп не дал своему немецкому визави никаких обещаний, а договоренностей ни по торговой сделке, ни по Украине достигнуто не было, канцлер как минимум справился с задачей провести конструктивную встречу, расположить к себе американского лидера и не ввязаться в публичный конфликт. Как отмечает NYT, после переговоров в Белом доме европейские лидеры дружно поздравили немецкого коллегу с успешным визитом.

Лусине Баласян