Костин виртуально «раздал 10 щелчков» зампреду Пьянову из-за снижения ставки
Глава ВТБ Андрей Костин виртуально «раздал десять щелчков» первому зампреду банка Дмитрию Пьянову. Все десять постов с «эмодзи-щелчками» появились сегодня в Telegram-канале ВТБ.
Андрей Костин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Пари на щелчки господа Костин и Пьянов заключили в конце мая. Глава ВТБ тогда сказал, что готов поспорить о скором снижении ставки, поскольку видит замедление инфляции. Дмитрий Пьянов настаивал, что количество проинфляционных факторов превышает признаки охлаждения экономики. Сегодня ЦБ снизил ставку с 21% до 20%.
Подробнее о снижении ключевой ставки — в материале «ЦБ пошел на понижение».
Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ