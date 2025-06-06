Костин виртуально «раздал 10 щелчков» зампреду Пьянову из-за снижения ставки

Глава ВТБ Андрей Костин виртуально «раздал десять щелчков» первому зампреду банка Дмитрию Пьянову. Все десять постов с «эмодзи-щелчками» появились сегодня в Telegram-канале ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пари на щелчки господа Костин и Пьянов заключили в конце мая. Глава ВТБ тогда сказал, что готов поспорить о скором снижении ставки, поскольку видит замедление инфляции. Дмитрий Пьянов настаивал, что количество проинфляционных факторов превышает признаки охлаждения экономики. Сегодня ЦБ снизил ставку с 21% до 20%.

Подробнее о снижении ключевой ставки — в материале «ЦБ пошел на понижение».

Екатерина Отрашкевич