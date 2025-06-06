На линии высокого напряжения

В польском городе Торунь прошел 29-й международный театральный фестиваль «Контакт». Спустя тридцать с лишним лет после своего основания он по-прежнему может служить линзой, сквозь которую хорошо видны противоречия и перспективы европейского театра. Рассказывает Эсфирь Штейнбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: teatr.torun.pl Фото: teatr.torun.pl

Фестиваль «Контакт», может быть, и не самый первый, но самый знаменитый из россыпи восточноевропейских театральных форумов, появившихся в бывших странах восточного блока после падения железного занавеса. В начале 90-х театрам этих стран открылся путь на Запад — и они очень быстро потеряли из виду соседей из бывшего соцлагеря. Тогда директор театра из небольшого города Торунь Кристина Майснер придумала фестиваль «Контакт».

Название определило программу и обеспечило успех — в средневековом городе на Влтаве стали охотно собираться обретшие свободу высказывания театры Восточной Европы.

Кристина Майснер из Торуни уехала, но фестиваль остался — пробовал двухгодичный такт, но вернулся к ежегодному формату, пытался расширить свою географию, но сейчас, похоже, вернулся к изначальной своей географии — Латвия, Румыния, Болгария, Германия плюс польский «шоукейс», который при желании может смотреться в международную программу как в зеркало: во многих странах сегодня линия напряжения проходит между по-прежнему сильными режиссерскими высказываниями и театром, который озабочен теми проблемами, которые становятся ключевыми на парламентских или президентских выборах.

«Контакт» открылся спектаклем Нового рижского театра «Черный лебедь», бескомпромиссной и неожиданной интерпретацией «Идиота» Достоевского — петербургское общество предстало в нем своего рода балетной труппой, поселившейся в танцевальном классе, а князь Мышкин — неопрятным фанатиком, вторгшимся в этот фальшиво устроенный, но претендующий на обладание красотой мир, со своими пугающими проповедями. Все-таки хорошо, что есть фестивали: в Риге острый спектакль Алвиса Херманиса не мог не пригодиться тем, кто иначе как сквозь новостную ленту смотреть на сцену не может. А вот на фестивале острее прозвучал заложенный в спектакль мотив о конфликте двух неправд как о парадоксальном проклятии общества.

На другом полюсе международной программы «Контакта» — спектакль «У Офелии есть талант» австрийского хореографа и режиссера Флорентины Хольцингер, самой, наверное, сейчас востребованной постановщицы немецкого театра («Офелия» поставлена в берлинском театре «Фольксбюне»). Хольцингер не нужны никакие канонические тексты — спектакли она сочиняет вместе с большой командой единомышленниц, обычно играющих спектакль в чем мать родила. Помогает им вся мощь современной постановочный культуры — во время спектакля на сцену опускается настоящий вертолет, а сами подмостки занятны огромными аквариумами. Говорить режиссер может о чем угодно и обо всем сразу, но главный посыл ее размашистых, амбициозных высказываний, кажется, неизменен: празднование свободы и независимости от устаревших правил.

В польском театре смена театральных парадигм тоже в самом разгаре. Если судить опять же по фестивальной выборке, то театр режиссеров-мастеров безнадежно уходит в прошлое.

Гданьский театр «Выбжеже» показал спектакль «Ивонна, принцесса Бургундская» по классической пьесе Витольда Гомбровича в постановке Адама Оржеховского. Перед началом публику развлекают интермедиями на улице, гремит живой духовой оркестр, зрителям предлагают надеть бумажные «золотые» короны, а все персонажи ведут себя как артисты бесстыжего кабаре. Угар театральности продолжается уже на сцене, задрапированной ярко-красными портьерами, но, когда режиссер понимает, что пора все-таки на каноническом национальном материале рассказать зрителю что-то серьезное — например, о крушении иллюзий,— время уже безвозвратно упущено.

На место выдыхающегося режиссерского театра приходят сообразительные активисты, вроде группы Театра имени Штефана Ярача из Ольштина. Спектакль «Сьюзен Зонтаг» посвящен культовой американке, и в то же время это современный манифест. Артисты «оживляют» серию ими же сгенерированных фотографий о жизни знаменитой интеллектуалки, на самом деле протестуя против неоконсерватизма сегодняшней Польши. Знания секретов театрального мастерства труппе не хватает, но энергии и ощущения миссии хоть отбавляй. Фестиваль «Контакт» в очередной раз зафиксировал важнейшее противостояние сегодняшнего театра — скрытый антагонизм растерянного мастерства и по-разному понимаемой актуальности.

Эсфирь Штейнбок