На дружественной ноге

В мае—июле в Москве пройдет 17-й Международный театральный фестиваль имени Чехова. Дирекция фестиваля объявила расписание московских показов его «Мировой серии», то есть программы собственно международной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль откроется китайским «Поэтическим танцем» на сцене Кремлевского дворца

Фото: Международный Чеховский фестиваль Фестиваль откроется китайским «Поэтическим танцем» на сцене Кремлевского дворца

Фото: Международный Чеховский фестиваль

Два с половиной года назад ушел из жизни основатель и бессменный руководитель Чеховского фестиваля визионер и просветитель Валерий Шадрин. После его смерти президентом фестиваля стал Михаил Швыдкой, но в его президентство фактически прошел только Чеховский 2023 года (фестиваль, напомним, проводится раз в два года). Сейчас в качестве генерального директора Чеховским фестивалем руководит вдова Валерия Шадрина Карина Цатурова, об уходе Михаила Швыдкого с поста президента официально не сообщалось, но он подтвердил “Ъ”, что теперь «не имеет никакого отношения» к фестивалю.

Вдобавок три года назад большинство стран, на импорте театра из которых и на диалогах с театральными деятелями которых много лет строилась серьезная репутация Чеховского фестиваля, оказались «недружественными». Спасением в столь сложной ситуации стало то, что Чеховский фестиваль уже много лет стремился быть не «европоцентричным», а всемирным форумом: у него в гостях время от времени бывали и аргентинское танго, и бразильский карнавал, и традиционная пекинская опера, и вьетнамский театр кукол на воде, и много всякого другого, экзотичного и неведомого.

Кроме того, Чеховский был неразрывно связан с Международной конфедерацией театральных союзов, объединившей когда-то постсоветские государства. Сама эта организация, театральный СНГ, то ли жива, то ли мертва, но внимание к театрам этих стран у фестиваля осталось, пусть и немного патерналистского свойства. В конце концов, в нынешней международной программе оказались два спектакля из Армении — «Деньги, страсть и власть» Русского драмтеатра имени Станиславского из Еревана и «Пенелопа», совместная постановка театра «Мазгаин» и самого Чехфеста — и один спектакль из Казахстана — «Мамлюк. Султан Бейбарыс» театра традиционного искусства «Алатау».

На месте мощных европейских держав теперь, как и во многих других сферах, очутился Китай, благо на дворе обменные годы культуры России с этой страной. «Группа восточных исполнительских искусств» из дружественной Поднебесной откроет в этом году фестиваль танцевально-поэтическим представлением, и не где-нибудь, а на сцене Государственного Кремлевского дворца — такой физической, территориальной близости к власти Чеховский фестиваль до сих пор еще не удостаивался. Из очевидной экзотики в афише 17-го Чеховского еще есть кукольный театр из Ирана, экспериментальный театр из Бахрейна (кто бы мог подумать, что он там вообще есть), танцевальный театр из Ливана и современная версия Шекспира под названием «Сон среднего класса о летней ночи» из Индии. Что же, для любого большого театрального форума с богатой историей закрывать «белые пятна» на глобусе — задача вполне объяснимая и любопытная, хотя вряд ли способная стать главной.

Страны Южной Америки — давние партнеры Чеховского фестиваля, и их серьезное присутствие в афише при желании можно считать сигналом того, что взаимоотношения с мировым театральным рынком не порушены окончательно. Тем более что компания «Городской театр» из Бразилии и лаборатория сценического искусства из колумбийского Валье покажут не что-нибудь, а свою версию «Кроткой» Достоевского. Аргентинский «Театральный комплекс» из Буэнос-Айреса, в свою очередь, представит актуальную трактовку «Меры за меры» Шекспира.

Впрочем, все эти компании не встретишь в программах важных и престижных международных фестивалей — программа Чеховского смотрится собранием доступных «осколков». И пока что фестиваль привлекает публику расширением географии и всякими занятными курьезами. Вот, скажем, аннотация к спектаклю Национального центра искусств из Колумбии «Полковнику никто не пишет» интригует зрителей: в этой версии повести Габриэля Гарсиа Маркеса одну из ключевых ролей играет настоящий петух. Его найдут в Москве, и во время гастролей он будет жить в гостиничном номере вместе с исполнителем главной роли — по мнению создателей спектакля, это поможет установить эмоциональную связь человека и птицы и создать на сцене особую атмосферу.

Эсфирь Штейнбок