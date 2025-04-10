На дружественной ноге
Как Чеховский фестиваль старается сохранить международный статус
В мае—июле в Москве пройдет 17-й Международный театральный фестиваль имени Чехова. Дирекция фестиваля объявила расписание московских показов его «Мировой серии», то есть программы собственно международной.
Фестиваль откроется китайским «Поэтическим танцем» на сцене Кремлевского дворца
Фото: Международный Чеховский фестиваль
Два с половиной года назад ушел из жизни основатель и бессменный руководитель Чеховского фестиваля визионер и просветитель Валерий Шадрин. После его смерти президентом фестиваля стал Михаил Швыдкой, но в его президентство фактически прошел только Чеховский 2023 года (фестиваль, напомним, проводится раз в два года). Сейчас в качестве генерального директора Чеховским фестивалем руководит вдова Валерия Шадрина Карина Цатурова, об уходе Михаила Швыдкого с поста президента официально не сообщалось, но он подтвердил “Ъ”, что теперь «не имеет никакого отношения» к фестивалю.
Вдобавок три года назад большинство стран, на импорте театра из которых и на диалогах с театральными деятелями которых много лет строилась серьезная репутация Чеховского фестиваля, оказались «недружественными». Спасением в столь сложной ситуации стало то, что Чеховский фестиваль уже много лет стремился быть не «европоцентричным», а всемирным форумом: у него в гостях время от времени бывали и аргентинское танго, и бразильский карнавал, и традиционная пекинская опера, и вьетнамский театр кукол на воде, и много всякого другого, экзотичного и неведомого.
Кроме того, Чеховский был неразрывно связан с Международной конфедерацией театральных союзов, объединившей когда-то постсоветские государства. Сама эта организация, театральный СНГ, то ли жива, то ли мертва, но внимание к театрам этих стран у фестиваля осталось, пусть и немного патерналистского свойства. В конце концов, в нынешней международной программе оказались два спектакля из Армении — «Деньги, страсть и власть» Русского драмтеатра имени Станиславского из Еревана и «Пенелопа», совместная постановка театра «Мазгаин» и самого Чехфеста — и один спектакль из Казахстана — «Мамлюк. Султан Бейбарыс» театра традиционного искусства «Алатау».
На месте мощных европейских держав теперь, как и во многих других сферах, очутился Китай, благо на дворе обменные годы культуры России с этой страной. «Группа восточных исполнительских искусств» из дружественной Поднебесной откроет в этом году фестиваль танцевально-поэтическим представлением, и не где-нибудь, а на сцене Государственного Кремлевского дворца — такой физической, территориальной близости к власти Чеховский фестиваль до сих пор еще не удостаивался. Из очевидной экзотики в афише 17-го Чеховского еще есть кукольный театр из Ирана, экспериментальный театр из Бахрейна (кто бы мог подумать, что он там вообще есть), танцевальный театр из Ливана и современная версия Шекспира под названием «Сон среднего класса о летней ночи» из Индии. Что же, для любого большого театрального форума с богатой историей закрывать «белые пятна» на глобусе — задача вполне объяснимая и любопытная, хотя вряд ли способная стать главной.
Страны Южной Америки — давние партнеры Чеховского фестиваля, и их серьезное присутствие в афише при желании можно считать сигналом того, что взаимоотношения с мировым театральным рынком не порушены окончательно. Тем более что компания «Городской театр» из Бразилии и лаборатория сценического искусства из колумбийского Валье покажут не что-нибудь, а свою версию «Кроткой» Достоевского. Аргентинский «Театральный комплекс» из Буэнос-Айреса, в свою очередь, представит актуальную трактовку «Меры за меры» Шекспира.
Впрочем, все эти компании не встретишь в программах важных и престижных международных фестивалей — программа Чеховского смотрится собранием доступных «осколков». И пока что фестиваль привлекает публику расширением географии и всякими занятными курьезами. Вот, скажем, аннотация к спектаклю Национального центра искусств из Колумбии «Полковнику никто не пишет» интригует зрителей: в этой версии повести Габриэля Гарсиа Маркеса одну из ключевых ролей играет настоящий петух. Его найдут в Москве, и во время гастролей он будет жить в гостиничном номере вместе с исполнителем главной роли — по мнению создателей спектакля, это поможет установить эмоциональную связь человека и птицы и создать на сцене особую атмосферу.