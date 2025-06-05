Баранка для чемпионки

У Открытого чемпионата Франции будет новая победительница. Отдав всухую третий сет полуфинала первой ракетке мира Арине Соболенко, четырехкратная чемпионка парижского мейджора Ига Швёнтек не смогла защитить свой прошлогодний титул. В решающем матче соперницей белорусской теннисистки, которая впервые оказалась в шаге от победы в этом турнире, будет его финалистка 2022 года американка Коко Гауфф, не оставившая шансов француженке Лоис Буассон. Из пресс-центра Roland Garros — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв Игу Швёнтек, первая ракетка мира Арина Соболенко (на фото) впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Фото: Denis Balibouse / Reuters Обыграв Игу Швёнтек, первая ракетка мира Арина Соболенко (на фото) впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Соперничество Арины Соболенко и Иги Швёнтек вот уже около трех лет является главным в женском теннисе. В его нынешней элите нет других спортсменок, которые имели бы на своем счету более двух побед на мейджорах. Более того, именно Швёнтек со своими пятью титулами — четырьмя парижскими и одним, завоеванным в Нью-Йорке на US Open, опережает по этому показателю остальных действующих теннисисток. Нынешний сезон складывается для польки не лучшим образом, однако на Roland Garros она преобразилась и в четвертом круге обыграла чемпионку Wimbledon 2022 года Елену Рыбакину, такую же представительницу агрессивного стиля, как и Соболенко. После серии невнятных выступлений зимой и весной, Швёнтек набрала форму и доказала, что ей по-прежнему хватает скоростных качеств для побед над неудобными соперницами, которые имеют превосходство в мощи.

Начало полуфинала, который из-за дождя проходил под крышей арены «Филипп Шатрие», напомнило неудачный для Швёнтек дебют ее встречи с Рыбакиной. Правда, тогда в первой партии Швёнтек взяла лишь один гейм, а сейчас ей удалось завязать борьбу гораздо раньше. Трижды подряд отдав свою подачу и уступая — 1:4, полька за счет максимально резкого приема и отменной работы ног на задней линии сбила прицел могучей белоруски. Сет все-таки остался за Соболенко, которая в нужный момент успокоилась и здорово провела тай-брейк. Но это было минимальное преимущество, а во второй партии после серии взаимных брейков Швёнтек взяла ситуацию под свой контроль и уравняла ситуацию в матче.

Казалось, что в третьем сете предстоит битва с равными шансами. Но Соболенко блестяще начала его, и Швёнтек неожиданно для всех выбросила белый флаг.

Выиграв за последние 52 недели всухую 16 партий, больше всех в женском туре, а за карьеру — 84, она на счастливом для себя корте «Филипп Шатрие» не смогла больше взять ни одного гейма, заработав лишь шесть очков. В итоге — 7:6 (7:1), 3:6, 6:0 после 2 часов 19 минут, из которых на заключительную партию пришлось всего 22 минуты.

Свое фиаско в заключительном отрезке матча Швёнтек на пресс-конференции объяснила потерей интенсивности в своей игре. «То, что произошло в третьей партии, шокировало меня. Я очень довольна тем, как сохраняла ритм на своей подаче»,— призналась, в свою очередь, Соболенко.

Это первое поражение польки на Roland Garros с 9 июня 2021 года.

Уступив тогда здесь в четвертьфинале гречанке Марии Саккари, она затем выдала беспроигрышную серию из 26 матчей, повторив рекорд женских мейджоров XXI века, установленный американкой Сереной Уильямс на US Open (2012–2015). Сумев защитить лишь 780 из 2000 очков, начисленных ей в прошлом году за победу, и оставаясь без единого титула уже более 12 месяцев, Швёнтек продолжит падение в рейтинге, переместившись с пятого места на седьмое. А россиянка Мирра Андреева останется на шестой позиции.

Четвертьфинальная обидчица Андреевой француженка Лоис Буассон выходила на свой матч против американки Коко Гауфф под овацию парижской публики. Но накануне она оставила на корте «Филипп Шатрие» слишком много моральных сил, и на этот раз сенсации не случилось. Гауфф уверенно вела игру на задней линии и не спешила, демонстрируя Буассон свое преимущество в классе. Наградой американке за эту последовательность стала самая легкая из шести ее побед на нынешнем турнире — 6:1, 6:3 всего за 69 минут.

Финал представляется матчем с равными шансами.

Соболенко, разумеется, физически сильнее Гауфф, но американка находится в прекрасных кондициях, которые должны позволить ей сдержать натиск атак первой ракетки мира. Да и уверенности ей не занимать. Счет личных встреч соперниц — 5:5, в последней их них, в финале «тысячника» в Мадриде месячной давности, Соболенко взяла верх в двух достаточно упорных партиях. Но парижский корт немного медленнее мадридского, а это выгоднее Гауфф.

Евгений Федяков