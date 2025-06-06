Росприроднадзор: виновники ЧП с танкерами не хотят возмещать весь ущерб

Росприроднадзор не видит со стороны владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров желания возместить весь ущерб экологии. Об этом заявила глава федеральной службы Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Радионова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Светлана Радионова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ведомство требует от владельцев танкеров в добровольном порядке компенсировать ущерб на сумму более 84,9 млрд руб. Владелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник танкера «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб.

Руководитель Росприроднадзора сказала ТАСС, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.

Корабли, нагруженные мазутом, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Пляжи Анапы и Темрюка закрыты для отдыхающих на лето 2025 года из-за разлива топлива.

Подробнее — в материале «Ъ» «За экологическую катастрофу спросили по-крупному».