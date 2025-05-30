С владельцев затонувших в Черном море танкеров запросили 85 млрд руб. компенсации

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования направила иски к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", затонувших в Керченском проливе. Ведомство требует в добровольном порядке компенсировать нанесенный экологии ущерб на сумму более 84,9 млрд руб. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли»,— сказала руководитель федеральной службы Светлана Радионова.

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный танкером «Волгонефть-212», в 49,5 млрд руб. Эту сумму предлагается компенсировать собственнику судна — ООО «Каматрансойл», а также его фрахтователю — ООО «Кама Шиппинг». За крушение «Волгонефти-239» испрашивают 35,5 млрд руб. с собственника танкера — ЗАО «Волгатранснефть».

Корабли, нагруженные мазутом, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Пляжи Анапы и Темрюка, пострадавшие от разлития топлива, закрыты для отдыхающих на лето 2025 года.