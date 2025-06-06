В Екатеринбурге общегородской выпускной пройдет в ЦПКиО им. Маяковского

Общегородской выпускной в Екатеринбурге пройдет 27 июня на площадке ЦПКиО им. Маяковского. В нем примут участие 25 тыс. выпускников, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На праздник приглашены учителя, выпускники и их родители. В 18:00 начнется развлекательная часть в фан-зоне парка. В 19:00 пройдет «Большая перемена», в 19:30 состоится урок «Постскриптум». В 20:00 пройдет концертная программа, выступающие пока не раскрываются. В программе танцы, интерактивные аттракционы и фотозоны.

В парке примут меры безопасности, в том числе особая охрана общественного порядка, медицинское сопровождение праздника, установят мусорки и туалеты. С 17:00 до 22:00 будет ограничена продажа алкоголя на территории ЦПКиО им. Маяковского, в Базовом переулке, от ул. Яламова до ул. Машинной, в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Напомним, в прошлом году праздник проходил тоже в парке им. Маяковского. Хедлайнерами стали Rasa (авторы «Пчеловод», «Погудим»), Dj Leonid Rudenko и Ds Crew.

Анна Капустина