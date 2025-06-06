Авиакомпания «Победа» решила оспорить решение суда по ручной клади

Авиакомпания «Победа» прокомментировала решение Щербинского районного суда, который обязал перевозчика увеличить нормативы для ручной клади. В компании заявили «Ъ», что намерены оспаривать судебное решение, которое пока не вступило в законную силу.

По словам представителя авиакомпании, «габариты провоза ручной клади определены в соответствии с рекомендацией» Boeing — производителя самолетов, входящих в парк «Победы». Рекомендации составлены «для безопасного и максимально комфортного размещения» пассажиров с учетом «традиционно высокой загрузки рейсов — 95%».

Московская транспортная прокуратура в своем иске в отношении перевозчика заявляла, что «Победа» намеренно установила минимальные значения для разрешенных габаритов ручной клади. Ведомство настаивало, что эти действия авиакомпании ущемляют права граждан.

Подробности о ситуации — в материале «Ъ» «"Победа" налетела на претензии».