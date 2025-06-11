Сегодня исполняется 52 года председателю правления и генеральному директору ПАО СИБУР Михаилу Карисалову

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Карисалов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет писатель, телеведущий Сергей Минаев:

— Михаил Юрьевич, мужчины в нашем возрасте, поздравляя с днем рождения, начинают с длинных и пространных речей о славном опыте прожитых лет. Но я предлагаю оставить эту патетику для официальных празднеств и поговорить вот о чем. Ты сочетаешь в себе большого корпоративного управленца и креативного продюсера, взвешенные решения и лихой задор — то есть качества совершенно противоположные. Кроме этого, ты человек, очень много делающий для сохранения русской культуры и искусства. Меценатство твое настоящее, искреннее, а не титул, который для галочки пишут в корпоративных презентациях. Все эти противоположные таланты я объясняю твоей невероятной увлеченностью, жаждой жизни и тем, что ты очень приличный и порядочный человек,— качества в наше время редкие. Желаю тебе эту увлеченность сохранить на радость и в пример нам, твоим товарищам! P.S.: Еще желаю выпить за твое здоровье, как только ты отвлечешься от своих больших дел, с коим предложением обращаюсь к тебе натурально через газету.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»