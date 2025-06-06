ЧВК «Вагнер» объявила о завершении миссии в Мали

ЧВК «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с официальными властями и вооруженными силами Республики Мали завершает миссию в связи с выполнением всех поставленных перед компанией целей контракта и «возвращается домой». Об этом сегодня «Ъ» сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».

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Там отметили, что за все время пребывания в Мали сотрудниками ЧВК в рамках контртеррористических операций были ликвидированы «4 главаря террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз». Захваченная территория, включая крупные региональные центры Кидаль и Анефис, возвращена под контроль правительства страны.

По данным Министерства обороны Мали, на которые сослались в ЧВК «Вагнер», деятельность российских наемников позволила «возобновить работу трех ключевых горнодобывающих предприятий, снизить убытки от незаконной добычи на 47% и обеспечить безопасность транспортных коридоров внутри страны». «Решив проблему с кризисом безопасности, власти Мали восстанавливают экономику. Миссия завершена в запланированные сроки. Группа "Вагнер" покидает Мали, оставляя после себя стабильную и безопасную обстановку»,— сообщили в пресс-службе ЧВК.

Напомним, сотрудники ЧВК «Вагнер» находились в стране с января 2022 года, в их задачи входили борьба с членами террористических радикальных исламских группировок, подготовка малийских военных и защита высокопоставленных чиновников.

Дмитрий Сотак