Газа, деньги, два ствола

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал, что его страна помогает в секторе Газа локальным силам, которые противостоят группировке «Хамас». Заявление последовало вслед за разоблачениями со стороны председателя оппозиционной партии «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана, который рассказал, что власти снабжают оружием радикальные банды, действующие на территории прибрежного анклава. Несмотря на то что руководство страны оправдывает поставки минимизацией потерь среди собственных военных, критики уверены: это чревато катастрофой в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевики из «Бригад аль-Насера», вооруженного крыла Комитетов народного сопротивления (КНС), во время митинга против израильских соглашений в спорной иерусалимской святыне на территории Газы, 25 июля 2017 года

Фото: Adel Hana / AP Боевики из «Бригад аль-Насера», вооруженного крыла Комитетов народного сопротивления (КНС), во время митинга против израильских соглашений в спорной иерусалимской святыне на территории Газы, 25 июля 2017 года

Фото: Adel Hana / AP

Биньямин Нетаньяху объявил, что власти Израиля «задействовали кланы в Газе, которые (воюют.— “Ъ”) против "Хамаса"». Он не уточнил, что это за линии помощи, однако пояснил, что решение было принято по совету спецслужб. «Что в этом плохого? Это спасает жизни солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)»,— заявил глава правительства 5 июня в видеоролике, записанном во время визита в Негев. Отдельно он заметил, что Авигдор Либерман, раскрывший данные об израильской поддержке альтернативных палестинских сил, преследовал исключительно свои интересы. «Публикация этой информации приносит пользу только "Хамасу". Все понимают, что это политика»,— резюмировал господин Нетаньяху.

Сенсационное обвинение со стороны господина Либермана прозвучало утром того же дня.

В разговоре с журналистами бывший министр обороны Израиля заявил, что господин Нетаньяху санкционировал передачу оружия палестинской «группе преступников и злодеев», связанной с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено).

«Насколько мне известно, это не получило одобрения со стороны кабинета министров»,— добавил господин Либерман. По его словам, в курсе такой помощи было руководство Общей службы безопасности («Шабак»). «И никто не может гарантировать, что это оружие не будет направлено на Израиль. У нас нет возможности контролировать или отслеживать его»,— подчеркнул оппозиционер.

Израильскому разведсообществу пришлось защищаться от имиджевых ударов. Источник канала i24 в силовых структурах пояснил, что еврейское государство действительно снабжает оружием альтернативные палестинские фракции в Газе — для ослабления власти «Хамаса». И это происходит уже в течение двух лет. «Мы были потрясены, увидев опасную утечку со стороны Либермана,— заметил собеседник i24.— Оказывается, нет пределов цинизму и популизму среди подхалимов с узкими политическими амбициями. Такие вещи должны быть яркой красной линией для всех, кто заботится о безопасности страны». Подобные утечки, по словам источника, наносят вред ЦАХАЛу и заложникам, захваченным во время резни 7 октября 2023 года.

Основной получатель израильского оружия в секторе Газа — это «Народные силы», возглавляемые полевым командиром Ясиром Абу Шабабом, утверждают несколько источников The New York Times (NYT).

Отряд, численность которого колеблется в диапазоне от 100 до 300 боевиков, действует на юге палестинского анклава и противостоит «Хамасу». Но несмотря на это, у Ясира Абу Шабаба сомнительная репутация. По некоторым данным, до начала израильской операции «Железные мечи» полевой командир содержался в одной из тюрем на территории Газы за сбыт наркотиков и смог сбежать оттуда благодаря авиаударам ЦАХАЛа. А после начала боевых действий он оказался замешан в разграблении грузовиков ООН с гуманитарной помощью.

Что касается тех ресурсов, которые есть у соратников Ясира Абу Шабаба, то Израиль передал им в основном автоматы Калашникова, отмечает The Times of Israel со ссылкой на данные, разрешенные к публикации военной цензурой. Значительная часть этого оружия была захвачена бойцами ЦАХАЛа в палестинском анклаве во время боев с «Хамасом».

В своем официальном заявлении «Народные силы» отмели сообщения о сотрудничестве с Израилем. «Мы категорически отвергаем эти обвинения и считаем их вопиющей попыткой исказить образ низовой силы, рожденной в страданиях, той силы, которая противостояла несправедливости, грабежам и коррупции,— говорится в обращении палестинской группировки на ее странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).— Наше оружие простое и устаревшее. Оно получено благодаря поддержке нашего собственного народа». Группировка подчеркнула, что израильской стороне не удастся демонизировать вооруженную борьбу «Народных сил» за «освобождение от терроризма».

Источник издания Israel Hayom в группировке «Хамас» назвал «Народные силы» инструментом, который теперь используется Израилем «для фрагментации внутреннего палестинского фронта».

Критики господина Нетаньяху уже бьют тревогу в связи со скандалом вокруг неизбирательной помощи. «После того как Нетаньяху закончил раздавать миллионы долларов "Хамасу" (имеется в виду существовавшая до начала войны в Газе программа по доставке из Катара в палестинский анклав наличных средств для выдачи зарплат местной администрации.— “Ъ”), он перешел к раздаче оружия организациям, близким к ИГ (признано в России террористическим и запрещено.— “Ъ”) в Газе,— посетовал в соцсети X лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.— Все это экспромтом, без стратегического планирования».

Господин Лапид допустил, что подобные инициативы рано или поздно могут привести к катастрофе. «Оружие, которое попадает в Газу, в конечном счете будет направлено против военнослужащих ЦАХАЛа и израильских граждан»,— заключил оппозиционер. Кроме того, такая практика явно противоречит демилитаризации сектора, которая была объявлена одной из официальных целей израильской военной кампании.

Нил Кербелов