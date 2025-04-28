«Эталон» увеличил продажи почти на треть

Объем продаж группы «Эталон» в Северной столице за первый квартал 2025 года увеличился на 31% с 48,7 до 63,8 тыс. кв. м, а стоимость заключенных договоров выросла с 6,87 до 11,9 млрд рублей, следует из опубликованной операционной отчетности девелопера. По России его продажи в денежном выражении за тот же период сократились на 8,8% с 40,9 до 37,4 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя цена за квадратный метр в жилых проектах «Эталона» за год поднялась на 9%, достигнув отметки в 309,5 тыс. рублей. Доля ипотеки сократилась с 39% до 26%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Средняя цена за квадратный метр в жилых проектах «Эталона» за год поднялась на 9%, достигнув отметки в 309,5 тыс. рублей. Доля ипотеки сократилась с 39% до 26%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем продаж группы «Эталон» в Москве и Московской области в денежном выражении упал на 27,8% с 26,6 до 19,2 млрд рублей. В физическом выражении показатели остались на уровне I квартала прошлого года — 89,4 тыс. кв. м. В Петербурге, как следует из отчета, наблюдается противоположная динамика. Объем продаж девелопера поднялся на 31% с 48,7 до 63,8 тыс. кв. м, а стоимость заключенных договоров увеличилась с 6,87 до 11,9 млрд рублей.

Количество заключенных в городе на Неве контрактов выросло на 70% с 902 до 1,5 тыс., а денежные поступления — на 56% с 5,5 до 8,6 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра в жилых проектах «Эталона» за год поднялась на 9%, достигнув отметки в 309,5 тыс. рублей. Доля ипотеки в заключаемых сделках сократилась с 39 до 26%.

Отчетом о результатах работы поделилась и «Группа ЛСР». Ранее девелопер обнародовал финансовые показатели за I квартал. При снижении чистой прибыли по РСБУ в 136 раз продажи за январь — март в Петербурге увеличились на 8,3% с 12 до 13 млрд рублей, а объем реализованной недвижимости сократился на 1,6% до 63 тыс. кв. м. Доля сделок с ипотекой составила 46%, а сделок в рассрочку — 42%.

По данным консалтингового центра «Петербургская недвижимость», всего в I квартале 2025 года на рынке первичной недвижимости в петербургской агломерации застройщики продали 14,2 тыс. квартир общей площадью 580 тыс. кв. м. Как отметили аналитики центра, объем продаж сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 23%.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что падение продаж связано с прекращением действия льготной ипотеки, которая помогала поддерживать рынок первичной недвижимости в 2024 году. Директор консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева добавляет, что способом стимулирования спроса у покупателей остаются программы рассрочек, но большую часть сделок все равно занимает семейная ипотека.

В самом «Эталоне» рост продаж объясняют выводом новых проектов. «Мы видим две причины для такой динамики: реализация недвижимости в готовых жилых комплексах и пополнение предложения новыми интересными проектами, такими как "ЛДМ" в апреле 2024-го, а еще Avenue-Apart и «Клюква.Парк» в начале этого года»,— объясняет тенденцию президент группы «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

Стефания Барченкова