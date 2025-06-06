МЧС: раненным в терактах в Брянской и Курской областях выплатят 88 млн рублей

МЧС внесло на рассмотрение в правительство РФ проект о выплатах пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях. Согласно сообщению ведомства, пострадавшим при подрывах выплатят более 88 млн руб. из федерального бюджета.

Выплата семьям погибших составит 1,5 млн руб., получившим тяжкие или средние травмы — 627 тыс. руб., легкие травмы — 313,5 тыс. руб.

Пострадавшие в Брянской области также получат выплаты из областного бюджета. Губернатор Александр Богомаз сообщал, что семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., пострадавшим с тяжелыми травмами — по 600 тыс. руб., с легкими и средними — по 300 тыс. руб.

В конце прошлой недели произошло три теракта на железной дороге. В Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли 7 человек, более 100 пострадали. При теракте в Курской области ранены три человека. В результате еще одного взрыва перед маневровым локомотивом обошлось без пострадавших.

Полина Мотызлевская