Матч между сборными России и Нигерии по футболу начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется с минуты молчания в память о погибших в теракте под Брянском. Об этом ТАСС рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

Матч пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 20:00 (мск). Также сообщается, что по окончании матча группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек. Следственный комитет РФ квалифицирует произошедшее как теракт.

Таисия Орлова