Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Матч между сборными России и Нигерии по футболу начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии начнется с минуты молчания в память о погибших в теракте под Брянском. Об этом ТАСС рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

Матч пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 20:00 (мск). Также сообщается, что по окончании матча группа «Рождество» исполнит песню «Так хочется жить».

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек. Следственный комитет РФ квалифицирует произошедшее как теракт.

Таисия Орлова

Новости компаний Все