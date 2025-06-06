Кубань стала пилотным регионом по внедрению отечественных технологий связи

Краснодарский край первым в России перешел на отечественное телекоммуникационное оборудование в рамках федеральной программы импортозамещения. Базовые станции компании ИРТЕЯ уже установлены МТС, сообщает пресс-служба департамента информатизации и связи региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новое оборудование поддерживает стандарты GSM, LTE и 5G. Как отметили в ведомстве, принятая мера позволяет операторам эффективно использовать частотный ресурс, расширять перечень услуг и модернизировать сети без полной замены инфраструктуры.

Успешное тестирование пилотной зоны 5G на российском оборудовании продемонстрировали на конференции ЦИПР-2025. Максимальная скорость передачи данных на смартфоне достигла 1 Гбит в секунду, что подтвердило готовность инфраструктуры к развертыванию сетей пятого поколения.

«Только ИРТЕЯ в этом году должна запустить в серийное производство около 1 тыс. базовых станций. Также контракты на поставку более 20 тысяч станций заключены с "Булатом". Продолжается заключение форвардных контрактов на поставку станций для 4-го поколения связи и с Yadro»,— отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Массовая установка отечественных базовых станций стартовала в России в 2025 году.

Анна Гречко