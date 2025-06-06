Негосударственным театрам в Петербурге выделят субсидии почти на 112 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены выделить субсидии негосударственным театрам. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 111,9 млн рублей — наибольшая сумма за последние годы, сообщили в Смольном. Постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Как уточнили в городской администрации, получатели субсидий будут определены комитетом по культуре по результатам конкурса.

Предполагается, что финансовая поддержка из бюджета позволит негосударственным театрам увеличить количество показов спектаклей текущего репертуара, а также создавать новые постановки, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские организации получат гранты на 104 млн рублей на проекты для молодежи.

Андрей Цедрик