Негосударственным театрам в Петербурге выделят субсидии почти на 112 млн рублей
Власти Санкт-Петербурга намерены выделить субсидии негосударственным театрам. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 111,9 млн рублей — наибольшая сумма за последние годы, сообщили в Смольном. Постановление о предоставлении субсидий подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как уточнили в городской администрации, получатели субсидий будут определены комитетом по культуре по результатам конкурса.
Предполагается, что финансовая поддержка из бюджета позволит негосударственным театрам увеличить количество показов спектаклей текущего репертуара, а также создавать новые постановки, отметили в Смольном.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские организации получат гранты на 104 млн рублей на проекты для молодежи.