Петербургские организации получат гранты на 104 млн рублей на проекты для молодежи

По итогам грантового конкурса «Движения Первых» для реализации проектов для детей и молодежи поддержку получили 24 петербургских инициативы. Общая сумма их финансирования составила более 104 млн рублей — на 6 млн больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего в текущем году на конкурс поступило 5,5 тыс. заявок из 79 регионов РФ. Экспертной комиссией победителями признаны 513 проектов. Гранты из федерального бюджета предоставляются для организации и проведения конкурсов, фестивалей, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию их досуга. Общая сумма поддержки составляет 1,4 млрд рублей, отметили в администрации Петербурга.

От города на Неве победителями стали такие проекты, как «Военно-морской флот России: вчера, сегодня, завтра», «III Межрегиональный молодежный фестиваль «Первые на связи! КиберЗащитники», «Патриотический просветительский проект "Небо, спасшее Ленинград"» и другие. Каждый проект оценивался по нескольким критериям: актуальность проведения, социальная эффективность, значение для общества, инновационность форм и механизмов реализации и т.д.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что две жительницы Петербурга получили условный срок и штраф за попытку мошенничества с субсидиями, выделяемыми в качестве компенсации участникам международных выставок и ярмарок.

Андрей Цедрик