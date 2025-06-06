РБК: правительство продало акции Башкирской содовой компании «Росхиму»

Правительство РФ продало группе компаний «Росхим» 57,43% акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК), находившихся в федеральной собственности, утверждает РБК со ссылкой на информированные источники. Информацию РБК подтвердили в АО «Росхим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По заверениям холдинга, 11,7% уставного капитала останутся в доверительном управлении Башкирии — второго акционера компании, владеющего 38,4% акций. Таким образом, республика будет контролировать 50,1% акций компании.

БСК была национализирована в 2021 году. Федеральное правительство получило около 57,4% акций и передало 45,7% в доверительное управление АО «Русский водород» (так тогда назывался «Росхим»), 11,7% — принадлежащему Башкирии АО «Региональный фонд». Остальной пакет получила республика.

В марте 2025 года указом президента России БСК была исключена из перечня стратегических предприятий. Кроме того, было прекращено доверительное управление акциями в федеральной собственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 22 апреля право некоего лица распоряжаться определенным количеством акций компаний было прекращено. В тот же день это право получило другое лицо (наименования не раскрываются). О каких именно лицах шла речь, в пресс-службе Башкирской содовой компании «Ъ-Уфа» тогда не ответили.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим производителем пищевой и кальцинированной соды в России. Кроме того, выпускает хлор, пластмассы, синтетические смолы, соль, мыло и другие изделия. Основные активы компании расположены в Стерлитамаке. В 2024 году выручка БСК составила 61 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млрд руб.

Идэль Гумеров