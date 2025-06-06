Цигун — дело тонкое

На сцене Театра им. Моссовета в рамках фестиваля «Черешневый лес» выступил танцевальный театр Хiexin со спектаклем «Изнутри» («From in») своей основательницы Си Син. Татьяна Кузнецова, сраженная мастерством китайских танцовщиков, так и не поняла, как это устроено изнутри.

Непонятно, как устроены эти артисты, внутри которых, кажется, нет ни костей, ни мышц, ни суставов — их тела, как в компьютерной игре, словно не знают законов гравитации, границ возможностей и предела движений. Не ясно, как достигается такое партнерское взаимодействие, когда два-три-четыре человека кажутся единым существом, управляющим множеством конечностей, голов и тел.

Непостижимо, как можно исполнить эту кантилену комбинаций, текущих, как нескончаемая река, выписывающих иероглифы человеческими телами и тайный текст последовательностью композиций.

И как придумать такой медитативный, логичный и одновременно загадочный хореографический текст, в котором каждое движение безошибочно присоединяет к себе следующее так непреложно, будто иного постановочного решения на свете не существует.

Не иначе как тут поучаствовали даосская алхимия и буддийские психопрактики, из которых выросла всеобъемлющая терапия китайского цигуна, лежащего в основе современного танца, синтезированного хореографом Си Син. Доказательства? Она сама, женщина без возраста, танцующая во главе девяти артистов своей труппы со всем вышеописанным совершенством.

Компания Хiexin уже приезжала в Россию, танцевала в Воронеже и в Петербурге (см. “Ъ” от 4 декабря 2023 года). Но в Москву на фестиваль Си Син привезла свой первый — главный — спектакль, с которого началась ее собственная международная карьера и жизнь труппы ее имени.

За одиннадцать лет, прошедших с постановки «Изнутри», хореограф превратилась в олицетворение китайского танцевального авангарда: никто так смело и органично не смог бы преобразовать тысячелетний цигун в национальную разновидность современного танца. Си Син сделалась фигурой мирового масштаба: со своей труппой она ездит на европейские фестивали, ее приглашают на постановки в Британию и Германию, на Венецианскую биеннале и в Парижскую оперу (см. “Ъ” от 4 октября 2023 года).

«Изнутри» — 75-минутный бессюжетный балет на музыку Инь И и Цзян Шаофэна, ловко подключивших к европеизированному минимализму и конкретным шумам (журчанью вод, посвисту ветра) щадящую слух национальную перкуссию. Легкие однотонные, разных оттенков белого костюмы Ли Куна — почти китайские пижамы с длинными широкими штанами и рубахами — скрывают тела и пол артистов, но при этом выгодно подчеркивают движения, продлевая их и увеличивая амплитуду. Свет Гао Цзе поставил с учетом мировых достижений: сфумато нежной тьмы сменяется яркими конусами света, гвоздящими солистов крупным планом, а желтые и голубые световые прямоугольники скорее сопровождают, чем высвечивают артистов.

Цепь переливающихся один в другой эпизодов, по замыслу хореографа, исследует человеческую природу не только в «физическом воплощении», но и в культурном контексте: это «размышление о том, каким было человеческое тело на заре цивилизации и как трансформировалось в современном мире».

Признаться, ни примет цивилизации, ни трансформаций в спектакле не заметно: лексика и техника остаются неизменными, меняется лишь темп и характер движений. Они могут быть элегически-медитативными, убаюкивающе-нежными, взволнованно-нервными, беспокойно-решительными, даже протестующими. Но позы фиксируются лишь изредка — в финалах групповых эпизодов; большие (очень большие — иногда за 180 градусов) батманы не рвутся, а длятся; красиво и непривычно закрученные поддержки взлетают и опадают осенними листьями. Поиск повествовательной логики здесь даже мешает наслаждаться искусством китайских артистов.

Но если все же следовать синопсису, то композиция спектакля поступательный ход цивилизации решительно отвергает. «Изнутри» начинается и заканчивается дивным дуэтом, в котором Си Син вырывается из пут рук стоящего за ее спиной партнера подобно героине «Гибели розы» Ролана Пети — только без трагического надрыва и жажды жизни, как танцевала свою Розу Майя Плисецкая. Танцовщица Си Син принимает оплетающие объятия мужчины без протеста и паники, без метаний и горечи — как предначертанное самим ходом вещей, а погибает бесшумно и осознанно, внезапно рухнув навзничь во тьму.

Татьяна Кузнецова