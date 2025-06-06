Иркутянку осудили за демонстрацию изображений Навального и Гитлера

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней девушки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, она признана виновной в двух эпизодах по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда и демонстрация нацистской или экстремистской символики и атрибутики). Суд назначил иркутянке наказание в виде 420 часов обязательных работ. Подсудимая признала свою вину. Источник «Ъ», знакомый с делом, уточняет, что в одном из эпизодов речь идет об изображении Алексея Навального, во втором — Адольфа Гитлера.

Пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области также сообщает, что в марте 2024 года девушка разместила в своем аккаунте в мессенджере видеофайл, содержащий изображения и высказывания, «принадлежащие запрещенной экстремистской организации, с которым до февраля 2025 года ознакомилось неограниченное число пользователей».

Кроме того, в сентябре 2024 года в указанном аккаунте она опубликовала изображение, содержащее запрещенную на территории Российской Федерации нацистскую символику, доступное для просмотра неограниченному кругу лиц до января 2025 года.

Так как ранее, в 2023 году, иркутянка привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистской организации), то после повторения аналогичных действий подверглась уголовному преследованию. Ее деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России по Центральному военному округу.

Влад Никифоров, Иркутск