Иркутянку осудили за демонстрацию изображений Навального и Гитлера
Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летней девушки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, она признана виновной в двух эпизодах по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда и демонстрация нацистской или экстремистской символики и атрибутики). Суд назначил иркутянке наказание в виде 420 часов обязательных работ. Подсудимая признала свою вину. Источник «Ъ», знакомый с делом, уточняет, что в одном из эпизодов речь идет об изображении Алексея Навального, во втором — Адольфа Гитлера.
Пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области также сообщает, что в марте 2024 года девушка разместила в своем аккаунте в мессенджере видеофайл, содержащий изображения и высказывания, «принадлежащие запрещенной экстремистской организации, с которым до февраля 2025 года ознакомилось неограниченное число пользователей».
Кроме того, в сентябре 2024 года в указанном аккаунте она опубликовала изображение, содержащее запрещенную на территории Российской Федерации нацистскую символику, доступное для просмотра неограниченному кругу лиц до января 2025 года.
Так как ранее, в 2023 году, иркутянка привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация атрибутики или символики экстремистской организации), то после повторения аналогичных действий подверглась уголовному преследованию. Ее деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России по Центральному военному округу.