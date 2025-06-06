Невесты облачаются в бикини

Зумеры меняют тренд на свадебном рынке. В топе запросов bikini party и приватные вечеринки без фото и видеосъемки. Гостей стало меньше, а вот бюджеты выше. Как выяснил “Ъ FM”, свадьба «под ключ» этим летом в московском регионе подорожала на треть. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Зумеры против wow-эффекта. Вместо пышных свадеб клиенты выбирают камерный формат, чаще в загородных клубах, но нередко и у себя на даче. Минимальный бюджет, с которым сейчас работают столичные ивент-агентства, начинается от 2 млн руб. Основной запрос — приватность. Как делятся собеседники “Ъ FM”, фото- и видеосъемка теперь под запретом не только у медийных клиентов, но и большинства заказчиков, включая блогеров. Этот пункт иногда даже прописывают в пригласительных.

В топе снова балы в стиле Наташи Ростовой в усадьбах, свадьбы в формате a la russe в деревнях и на фермах с фольклором и в национальных костюмах. Но тренд этого лета — bikini party, говорит основатель НАОМ (Национальной ассоциации организаторов мероприятий), продюсер Сергей Князев: «Мы подыскиваем специальные площадки, чтобы были бассейны, вода какая-то, пруд. На берегу делается пикник, где все гости, дресс-код — максимально легкие наряды. У невесты фантазия бьет, что на ней будет кроме фаты. Это в основном зумеры, конечно.

Еще один достаточно частый формат — рэп-вечеринка с приглашением известных рэперов. Основная часть торжества — рэп в исполнении гостей.

Это мероприятия с бюджетами 10-50 млн руб., бывает даже и к 100 млн руб. приближается. Инфляция отражается и на рынке индустрии событий. Подорожало все на 25-35% по сравнению с сезоном прошлого года».

Самый популярный формат у молодежи — свадьба на 20-30 человек. Зумеры выбирают вечеринку вместо банкета и чаще на природе, добавляет генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман: «Сегодня это веранды на природе, какие-то закрытые клубы или оранжереи, стеклянные конструкции, которые просто располагаются в лесу, на берегу озера — самая востребованная локация для свадьбы. Обратная история происходит с трендом на "русскость". Как стали популярными вечеринки в стили 1990-х, так и свадьбы с выкупами, караваями, с какими-то традициями адаптированными, то есть это может быть не огромный каравай, который пара кусает, а большой бургер, вместо свадебного торта шаурма. Попытка удивить гостей, сломать систему, скажем так».

Столичные свадьбы переезжают в регионы. Если в прошлом году в тренде были города Золотого кольца, сейчас практически вся Россия. И региональные площадки в этом сезоне заметно подняли цены, замечает основатель ивент-агентства «Белый Шоколад» Тереза Бородина: «Для москвичей стоимость не на первом месте. Сейчас достаточно сложно сделать свадьбу за границей, а выездную свадебную вечеринку в два-три дня сделать хочется. И это не только Московская область, это может быть Карелия, Алтай, Калининградская область, любые красивые места, где декором является сама природа. Выезд гостей на Алтай, по средним подсчетам, обойдется в 4 млн руб. на 40 гостей. Молодожены оплачивают проживание на две ночи, а трансфер индивидуально».

В Госдуме этой весной предложили возвращать до 300 тыс. руб. за расходы на свадьбу. Депутаты ЛДПР предложили ввести социальный налоговый вычет для молодых и студенческих семей. В списке услуги ивент-агентств, кейтеринг, аренда площадок, музыканты и фотографы. Если закон примут, каждый из супругов сможет вернуть 150 тыс. руб. в течение трех лет с момента регистрации брака. Только вот средний бюджет московской свадьбы «под ключ» уже превышает 3 млн руб.

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Аэлита Курмукова