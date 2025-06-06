«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

«Магнит» ведет переговоры о продаже своих гипермаркетов сети «Лента», планируя сосредоточиться на развитии малых форматов — магазинов у дома и ультрамалых торговых точек. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сообщается, что компания пытается избавиться от крупноформатных объектов, отдавая предпочтение развитию небольших магазинов. Основным кандидатом на приобретение торговых площадей выступает сеть «Лента», у которой гипермаркеты демонстрируют позитивную динамику, несмотря на замедление роста всего сегмента.

Детали потенциальной сделки пока неизвестны — войдут ли в нее все объекты или только их часть. «Магнит» рассматривает возможность продажи всех крупноформатных торговых точек, включая гипермаркеты и супермаркеты. Ранее компания объявляла о намерении расширять сеть магазинов у дома и ультрамалых объектов «Заряд от Магнита» площадью до 100 кв. м каждый.

В марте общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» составляла 922,6 тыс. кв. м. Портфель включает 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».

По расчетам партнера NF Group Станислава Бибика, все супермаркеты и гипермаркеты, принадлежащие «Магниту», могут стоить около 100 млрд руб. Другой консультант рынка торговой недвижимости оценивает стоимость в диапазоне от 45 до 75 тыс. руб. за 1 кв. м.

Количество больших объектов сети продолжает сокращаться: в прошлом году закрылся 31 магазин, с января по апрель 2025 года — более десяти. Ранее предполагалось, что закрытые гипермаркеты «Магнит» может переформатировать под магазины сети «Азбука вкуса», которую ритейлер купил весной этого года.

Интерес покупателей к гипермаркетам в целом снижается, и ритейлерам становится все сложнее удерживать посетителей. В 2025 году, по оценке Infoline, темпы роста сегмента гипермаркетов в денежном выражении могут замедлиться на 2 п. п. до 5,2%.

«Магнит» основал Сергей Галицкий в 1994 году. В 2018 году он продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Через три года банк передал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас сеть насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 19% до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4% до 50 млрд руб.