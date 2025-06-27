Сегодня исполняется 45 лет первому заместителю председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, экс-чемпиону мира по боксу по версии WBO Дмитрию Пирогу

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Светлана Кузнецова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет руководитель благотворительного фонда «Доступный спорт» Вадим Иванов:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Вы построили блестящую карьеру спортсмена. Она стала вдохновляющим примером для многих. Уйдя с ринга, Вы стали по-настоящему чутким и открытым политиком, общественником и спортивным функционером. Профессионализм и активная жизненная позиция помогают Вам и в благотворительности. Ваш фонд «Доступный спорт» объединил многих чемпионов для поддержки детского спорта. Он строит спортплощадки, оснащает инвентарем школы и казачьи корпуса, проводит турниры, помогает реабилитационным центрам. Эта большая работа находит отклик в сердцах многих людей. Желаю Вам крепкого здоровья, надежных партнеров и новых побед!

Сегодня отмечает юбилей экс вторая ракетка мира в одиночном разряде, трехкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России, заслуженный мастер спорта РФ Светлана Кузнецова

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Пирог

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ее поздравляет олимпийская чемпионка по теннису, экс первая ракетка мира в парном разряде, заслуженный мастер спорта РФ Елена Веснина:

— С днем рождения, Света! Как много приятных воспоминаний связывает нас, начиная с детских и юношеских турниров. Невозможно без улыбки вспоминать, как нам вручали в Сочи одинаковые сервизы за победы в своих возрастных группах! Мы тогда даже боялись мечтать о больших победах. А потом вместе поднимали Кубок Федерации, который выиграли в составе сборной страны. Ты — одна из самых успешных наших теннисисток, победительница турниров Большого шлема и WTA в одиночном и парном разрядах. Именно ты первая из россиянок выиграла Открытый чемпионат США по теннису! А для меня всегда была примером и сильным лидером, за которым хочется идти, но при этом ты оставалась общительной, доброй, скромной девушкой. Желаю тебе большого женского счастья, крепкого здоровья, исполнения всех твоих планов, желаний и достижения целей. Пусть все получится, как и в твоей блестящей спортивной карьере!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»