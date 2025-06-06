Токийский суд отменил иск на $92 млрд к экс-руководителям АЭС «Фукусима»

Токийский высокий суд отменил решение о взыскании 13,3 трлн иен ($92 млрд) с четырех экс-руководителей оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO. Об этом 6 июня сообщили японские СМИ.

Иск 2022 года от акционеров требовал компенсации за катастрофу 2011 года, утверждая, что ее можно было предотвратить, размести резервные генераторы выше. Руководство TEPCO настаивало: цунами было «непредсказуемым событием», а исследования рисков — недостоверными. Крупнейший в истории Японии штраф должен был покрыть расходы на демонтаж реакторов, компенсации пострадавшим и дезактивацию.

11 марта 2011 года в Японии мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1». Район в радиусе 20 км от станции стал зоной отчуждения, которую были вынуждены покинуть около 160 тыс. человек. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания.