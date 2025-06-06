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Коммерсантъ FM
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Токийский суд отменил иск на $92 млрд к экс-руководителям АЭС «Фукусима»

Токийский высокий суд отменил решение о взыскании 13,3 трлн иен ($92 млрд) с четырех экс-руководителей оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» TEPCO. Об этом 6 июня сообщили японские СМИ.

Иск 2022 года от акционеров требовал компенсации за катастрофу 2011 года, утверждая, что ее можно было предотвратить, размести резервные генераторы выше. Руководство TEPCO настаивало: цунами было «непредсказуемым событием», а исследования рисков — недостоверными. Крупнейший в истории Японии штраф должен был покрыть расходы на демонтаж реакторов, компенсации пострадавшим и дезактивацию.

11 марта 2011 года в Японии мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1». Район в радиусе 20 км от станции стал зоной отчуждения, которую были вынуждены покинуть около 160 тыс. человек. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания.

Фотогалерея

Авария на «Фукусиме»

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания&lt;br> На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения&lt;br> На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет&lt;br> На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено&lt;br> На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час&lt;br> На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки&lt;br> На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд&lt;br> На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где &lt;a href=&quot;/doc/4722279&quot;>люди могут обратиться к своим близким&lt;/a>, которых они потеряли

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести &lt;br> На фото: акция памяти по погибшим

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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