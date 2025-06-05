Nissan подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

Японский автоконцерн Nissan Motor подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков в России. Компания покинула российский рынок в 2022 году.

Как пишет ТАСС, компания намерена зарегистрировать товарные знаки Nissan в нескольких вариантах написания и дизайна. Кроме того, автоконцерн подал новые заявки на регистрацию в России товарных знаков своих брендов Infiniti, Nismo и Datsun.

Иностранные компании регулярно подают заявки и регистрируют свои товарные знаки в России. Процесс продолжается в том числе после их ухода с российского рынка в 2022 году.