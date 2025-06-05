«Если нет хорошего дирижера, песня будет плохая»

Депутаты Ульяновской области, обсуждая исполнение регионального бюджета за 2024 год, раскритиковали деятельность правительства, обратив внимание на неэффективность контроля за исполнением контрактов, в первую очередь по нацпроектам, из-за чего регион лишается сотен миллионов рублей в виде штрафов. Они признают, что многие сегодняшние проблемы были заложены еще в 2021-2022 годах, когда многие вопросы решались через первого заместителя губернатора Игоря Эделя, ныне осужденного за взятки. Депутаты готовят обращение к облправительству, в котором намерены поставить вопрос о жесткой ответственности чиновников, виновных в бездействии, приведшем к срыву контрактов. В свою очередь, с этого года они сами намерены «в ручном режиме» постоянно контролировать деятельность облправительства по нацпроектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Моргачев (в центре) задался вопросом, не прилетят ли региону многомиллионные штрафы за срыв нацпроектов

Фото: фото с видеотрансляции заседания Сергей Моргачев (в центре) задался вопросом, не прилетят ли региону многомиллионные штрафы за срыв нацпроектов

Фото: фото с видеотрансляции заседания

В минувшую среду бюджетный комитет заксобрания Ульяновской области обсуждал законопроект об исполнении бюджета региона за 2024 год.

Как доложила депутатам министр финансов Наталья Брюханова, усилия облправительства в 2024 году были направлены на формирование устойчивой бюджетной системы и «создание условий для обеспечения максимально эффективного управления». Доходы региона в 2024 году составили 104,355 млрд руб. (исполнение — 99,3% от плана), расходы — 105,529 млрд руб. (98,3%), дефицит бюджета оказался ниже запланированного — 1,174 млрд руб. вместо ожидаемого 2,259 млрд руб.

Обсуждение доклада министра было бурным. Депутаты пытались выяснить, почему, когда средств не хватает, регион из-за срыва строительства ряда объектов по нацпроектам теряет сотни миллионов рублей на штрафы, выплачиваемые в федеральный бюджет. «Почему мы теряем деньги?»— задался вопросом внефракционный депутат Сергей Моргачев. Он удивлен, что облправительство не торопится возвращать деньги, которые уже в интересах облправительства отсудила прокуратура, потребовавшая вернуть выплаченные подрядчику средства на рекультивацию полигона «Красный Яр» (прокуратура также потребовала от подрядчиков вернуть средства по признанным ничтожными контрактам с компанией «Тандем» на строительство здания индустриального парка и детской больницы №3). «Эделя (Игорь Эдель — бывший первый вице-губернатор, приговорен за получение взяток в особо крупном размере к 12 годам лишения свободы.— “Ъ”) уже осудили, а дело его живет. Вы все хорошо в правительстве придумали: чтобы миллиардные контракты получали единицы, под которых пишут ТЗ»,— заявил депутат, задав вопрос, «не прилетят ли штрафы по срывам сроков исполнения нацпроектов». И получил ответ минфина, что уже «прилетели» и выплачены 1 июня. Общая сумма штрафов составила 260 млн руб., «ключевая сумма штрафов сложилась по ЖКХ, очистным сооружениям и здравоохранению» (строительство детского инфекционного корпуса, 3 млрд руб., заключен в апреле 2021 года, до сих пор не завершен). Как пояснил министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов, из общей суммы штрафов 165 млн руб. — это штраф за срыв сроков исполнения проекта реконструкции очистных сооружений левобережья Ульяновска в рамках нацпроекта «Экология» и 15 млн руб. — по сорванному проекту строительства очистных в городе Барыше.

Глава аграрного комитета Рамиль Хайруллин поинтересовался у вице-премьера Сергея Васина, «что говорилось накануне о старомайнской школе во время видеоконференцсвязи с федеральным центром», на что господин Васин признался, что «не выполняем мы проект», «жестко разговаривали», «штрафы будут». Согласно контракту на строительство школы на 375 мест в Старой Майне стоимостью 484 млн руб. (подрядчик — ООО СК «Селект»), заключенному в апреле 2023 года, строительство школы должны завершить к 1 сентября этого года, однако депутаты не уверены, что и к концу декабря 2025 года строительство будет завершено. «Значит, готовьте 400 млн руб. возвращать федералам»,— заметил господин Хайруллин.

Обсуждение бюджета также показало, что задолженность минтранса по итогам 2024 года составила 176 млн руб., по 2025 году образуется дефицит 133 млн руб., по лекарственному обеспечению дефицит составляет около 1 млрд руб., из них 738 млн руб. — по региональным льготникам и 321 млн руб. — по судебным решениям (есть угроза повторения нехватки лекарств, если не успеют расторговать новые контракты в связи с тем, что средства на них пока не получены).

Депутат Василий Гвоздев задался вопросом, «почему никто не несет ответственности за сорванные контракты и штрафы», отметив, что должна быть прописана конкретная ответственность, кто виноват — «министр, главврач или директор». «Нужно что-то принципиально менять. Высказывания, что вы все делаете, как положено, но так получилось, говорят о том, что система контроля в облправительстве малоэффективна»,— сделал вывод депутат.

Депутат Марина Беспалова напомнила, что сегодня Уголовный кодекс предусматривает ответственность не только за превышение полномочий, но и за непринятие мер. «У меня нет претензий к министру финансов, но есть к остальным министрам и зампредам. Я вижу у вас отсутствие межведомственного взаимодействия и низкий порог инстинкта самосохранения. И главное — у вас вообще отсутствует интуиция. Поймите, сегодня неприкасаемых нет! Финансовые ресурсы ограничены. Бюджет будет жестким. Кто будет оплачивать штрафы? Вы приняли меры, чтобы взыскать их с тех, кто это допустил? У вас что, совсем страха нет? Вас же пересажают всех!»— обратилась к представителям кабмина госпожа Беспалова.

Сергей Моргачев заявил, что депутаты тоже виноваты, поскольку во время отчетов министров «лицемерили» и «хлопали в ладоши».

Рамиль Хайруллин заметил, что «каким бы ни был хорошим хор, если нет хорошего дирижера, песня будет плохая», «нет слаженной команды, и пока не будет хорошего дирижера у облправительства, ничего не выйдет». «А от того, что нам наделал Эдель, еще долго будет плохо»,— добавил депутат.

Глава бюджетного комитета Мария Шпак в беседе с «Ъ» сказала, что депутаты подготовят обращение к правительству региона, в котором изложат предложения по урегулированию ситуации, в частности, по закладыванию в бюджет финансирования льготного лекарственного обеспечения сразу как минимум на девять месяцев, по своевременному обеспечению финансирования транспортной доступности удаленных населенных пунктов, и в первую очередь — об ответственности тех, кто виновен в срыве госконтрактов и выставленных штрафах. Она также отметила, что многие сегодняшние проблемы были заложены еще в 2021-2022 годах, но сейчас, чтобы не было повторения прежних ошибок, депутаты берут исполнение нацпроектов на свой контроль и намерены «буквально в ручном режиме» отслеживать и отрабатывать ход каждого проекта и контракта.

Первый зампред облправительства Марина Алексеева сказала «Ъ», что, по ее мнению, «необходимо усиление взаимодействия депутатов и чиновников в ходе реализации нацпроектов, чтобы исключать подобные провалы и вырабатывать инструменты достижения результата».

Сергей Титов, Ульяновск