Власти Казахстана объяснили появление огней в небе

Министерство обороны Казахстана сообщило, что появление неопознанных светящихся объектов в небе над территорией страны, вероятно, связано с падением обломков космического аппарата или метеоритов. Ведомство уточнило, что воздушное пространство страны нарушено не было.

«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или с метеоритным потоком. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности»,— сообщило Минобороны Казахстана в Telegram-канале.

Минцифры Казахстана сообщило, что наиболее вероятной причиной появления неопознанных объектов стал вход в атмосферу разгонного блока китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced. Также это могут быть американский спутник Starlink-1631 и разгонный блок японской ракеты H-2A R/B.

Ранее в сети стали распространяться видео, на которых видно, как в небе пролетают неизвестные светящиеся объекты. За собой они оставляют огненные следы. Явление заметили в небе над Казахстаном, Россией и Киргизией.

Петр Бузлаев