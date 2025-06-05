«Аквариус» инвестирует в стартапы в области вычислительной техники

Производитель вычислительной техники «Аквариус» намерен расширять инвестиции в профильные стартапы. Об этом 4 июня на сессии ЦИПР 2025 «Корпоративные инновации» заявил первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов. «Сегмент производства вычислительной техники и электроники — одно из приоритетных направлений компании с точки зрения инвестиций»,— добавил он. Так, «Аквариус» уже инвестировал в разработчика отечественных СХД «Аэродиск» (резидент «Сколково»), в рамках проекта «Аквариус» отвечал за разработку «железа» и каналы продаж.

Также компания подписала соглашение с фондом «Сколково» о совместной разработке и производстве устройств для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов. Как уточнил Дмитрий Титов, компания намерена закрыть через сотрудничество и инвестиции в молодые команды стек решений от коммутаторов, СХД и Wi-Fi-точек до потребительской электроники.