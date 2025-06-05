Экс-футболиста английского «Арсенала» приговорили к тюремному заключению

Суд в Великобритании приговорил бывшего футболиста английского «Арсенала» Джея Эммануэля-Томаса к четырем годам тюрьмы. В конце мая спортсмен признал вину в том, что участвовал в контрабанде наркотиков в Британию.

Как передает The Athletic, Джей Эммануэль-Томас уже провел под стражей девять месяцев. В тюрьме он будет пребывать один год и семь месяцев, после чего его освободят по специальной лицензии.

Футболиста задержали в сентябре 2024 года. По прилете из Таиланда в Великобританию в его чемодане обнаружили каннабис.

34-летний Джей Эммануэль-Томас играл за «Арсенал» с 2008 по 2011 год. В 2024-м он перешел в шотландский «Гринок Мортон», однако клуб расторг контракт после того, как футболисту предъявили обвинения.