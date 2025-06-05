Экс-полицейских осудили за утечку данных граждан

Таганский суд Москвы вынес приговор по делу бывших сотрудников ОМВД по Таганскому району Сергея Кошелева, Александра Пономаренко, Александра Захарова, инженера столичного главка МВД Кирилла Максимова и их подельника, айтишника Евгения Шитикова. В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминировали п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности) и ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший тяжкие последствия или создавший угрозу их наступления). Полицейские были задержаны в апреле 2023 года, айтишник — на несколько месяцев позднее.

По материалам дела, полицейские, имея доступ к информационным базам своего ведомства, передавали личные данные граждан (паспортные, о составе семьи и т. п.) специализирующимся на сборе подобных сведений Telegram-каналам, которые, в свою очередь, продают их частным охранным организациям и службам безопасности компаний. За переданную информацию правоохранители получали по 2–3 тыс. руб., которые перечислялись им всем на одну банковскую карту. Их гражданского сообщника следствие посчитало посредником.

Экс-силовики вину признали. В итоге Пономаренко получил семь лет колонии общего режима, Кошелев и Захаров — по шесть, Максимов — пять с половиной. Осужденные были лишены званий и ограничены в праве после освобождения занимать должности на госслужбе. Шитикову назначено четыре с половиной года. С учетом времени, проведенного в СИЗО, экс-полицейские уже в скором времени могут просить об условно-досрочном освобождении.

Алексей Соковнин