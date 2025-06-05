Защитник Михаил Науменков покидает уфимский «Салават Юлаев»

32-летний защитник хоккейной команды «Салават Юлаев» Михаил Науменков не будет продлевать контракт, истекший 30 апреля, и уйдет из клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Науменков в 2017 году играл в ЦСКА

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Науменков в 2017 году играл в ЦСКА

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В составе уфимского клуба защитник выступает с сезона 2020/2021. С тех пор он сыграл в 296 играх Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 24 шайбы и отдал 71 голевую передачу. Большую часть карьеры Михаил Науменков выступал за московский ЦСКА, в КХЛ играл также за владивостокский «Адмирал».

В какую команду перейдет хоккеист, неизвестно.

Идэль Гумеров