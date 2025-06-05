Биньямин Нетаньяху разозлил людей в черном

Правящая коалиция Израиля, возглавляемая премьер-министром Биньямином Нетаньяху, оказалась на грани распада, после того как ее пригрозили покинуть представители крайне правых и ультрарелигиозных партий. Они требуют от главы правительства выполнить его давнее обещание: гарантировать освобождение от призыва на воинскую службу молодежи из среды религиозных ортодоксов. Ситуацией готова воспользоваться оппозиция, которая объявила, что 11 июня внесет на рассмотрение Кнессета закон о его роспуске, что станет шагом к запуску досрочных выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Над Кнессетом (парламент Израиля) нависла угроза роспуска, после того как во вторник, 3 июня, духовные лидеры общин, составляющих электорат ультраортодоксальной партии «Объединенный иудаизм Торы», призвали ее руководство к отказу от коалиции с партией Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Поводом для демарша стал законопроект о призыве в Армию обороны Израиля ортодоксальной молодежи, который месяц назад представил председатель парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн («Ликуд»).

Несмотря на то что господин Эдельштейн выдвинул относительно компромиссный вариант документа — поэтапное достижение целевого набора в армию из среды ультраортодоксов в 4,8 тыс. человек в год,— он выступил за привлечение к ответственности уклонистов.

В свою очередь, жесткие требования к ортодоксам принимают в штыки крайне правые и религиозные партии, которые во время торга с господином Нетаньяху о формировании коалиции в 2022 году сделали «военные» послабления для своего электорального ядра одним из условий договоренностей. Сейчас они утверждают, что премьер-министр не выполнил своих обещаний. И речь идет не только о законопроекте господина Эдельштейна. Так, 6 мая начальник Генерального штаба Эяль Замир в связи с расширением израильской операции в секторе Газа распорядился выработать план по «расширению и максимальному увеличению» количества повесток о призыве для представителей ортодоксальной общины.

«Объединенный иудаизм Торы», обладающий семью депутатскими мандатами (из 68 мандатов, которыми располагает правящая коалиция), не может в одиночку развалить коалицию. Многое зависит от позиции религиозной партии «Шас» во главе с Арье Дери — она располагает одиннадцатью местами в Кнессете. Вечером 4 июня господин Дери уже дал понять, что его разочаровал затянувшийся тупик в вопросе призыва. «Выбора не осталось,— заявил председатель "Шас".— Нам это не нравится, но мы должны поддержать роспуск Кнессета». Он обвинил господина Эдельштейна в том, что тот хочет подставить премьер-министра и «развалить его коалицию из личной мести».

Ситуацией не замедлили воспользоваться представители парламентской оппозиции правоцентристской и либеральной политической ориентации.

Партии «Еш Атид», «Наш дом — Израиль» и «Демократы» сообщили, что представят 11 июня законопроект о роспуске Кнессета. По словам представителей оппозиции, они не делали этого до последнего, чтобы не дать сплотиться крайне правым и религиозным партиям, то есть де-факто конкурирующему лагерю. Теперь у господина Нетаньяху есть неделя на то, чтобы договориться со своими партнерами по коалиции, которые по практике прошлых лет способны смягчать свою позицию в обмен на дополнительные обещания и уступки.

Согласно опросам общественного мнения, оппозиционный блок может получить до 72 мест в парламенте, что более чем достаточно для контроля над 120-местным израильским законодательным органом. Причем роль ведущей силы социологи уже давно прочат партии бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, хотя платформа под названием «Беннет-2026» была зарегистрирована совсем недавно — всего месяц назад. Опрос 12-го канала дает ей 24 места (наилучший показатель), в то время как партия «Ликуд», согласно этим подсчетам, смогла бы получить 22 мандата. Для сравнения: по итогам последних парламентских выборов в 2022 году соратники господина Нетаньяху получили 32 кресла, став крупнейшей фракцией в законодательном органе.

Как утверждают источники издания Israel Hayom в Кнессете, премьер-министр Израиля может рассмотреть разные сценарии, для того чтобы нейтрализовать угрозу досрочных выборов, которые не сулят ничего хорошего ни ему, ни его праворелигиозным партнерам. Один из вариантов, по их словам,— заключить с «Хамасом» сделку об освобождении израильских заложников, похищенных во время резни 7 октября 2023 года. Это вряд ли будет с радостью встречено «ястребами» в правящей коалиции, зато вернет господину Нетаньяху расположение администрации президента США, которая давно добивается от ближневосточного союзника гибкости в вопросе войны в Газе. А именно поддержка США долгое время была важным политическим ресурсом для израильского премьера.

Нил Кербелов