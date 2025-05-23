В спецслужбы Израиля добавили согласных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о назначении нового руководителя Службы общей безопасности («Шабак»). Им стал генерал-майор Давид Зини, которого еще в январе 2025 года премьер отказался утверждать на должность своего военного секретаря. Однако сейчас главным качеством для господина Нетаньяху становится лояльность назначенцев. Как объявили в его канцелярии, господин Зини, в отличие от своего предшественника, не будет участвовать в расследовании дела, вызвавшего в Израиле громкий скандал,— о коррупционных связях окружения премьера с Катаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Давид Зини

Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля Генерал-майор Давид Зини

Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля

Решение назначать Давида Зини директором «Шабак» было принято вечером 22 мая. Как проинформировала канцелярия премьер-министра Израиля, за плечами у генерал-майора «яркая оперативная и командная карьера» в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Среди его должностей: боец спецподразделения "Сайерет Маткаль" (управления разведки Генштаба.— “Ъ”), командир батальона 51-й бригады "Голани", командир спецподразделения "Эгоз" (специализирующегося на проведении контртеррористических операций.— “Ъ”), командир бригады "Александрони", основатель бригады коммандос, командующий управлением по обучению и подготовке, а также командующий корпусом Генштаба»,— перечисляется в сообщении канцелярии.

Кадровое решение было принято господином Нетаньяху вопреки инициативе Высшего суда справедливости Израиля, который 21 мая признал незаконным увольнение предыдущего руководителя «Шабак» Ронена Бара — из-за нарушения процессуальных правил и конфликта интересов. Более того, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара выступила в тот же день с предупреждением в адрес премьер-министра, что он «должен воздержаться от любых действий, связанных с назначением нового руководителя "Шабак", до тех пор пока не будут приняты правовые нормы, гарантирующие прозрачность процесса».

О том, что господин Бар, прослуживший на своем посту почти четыре года, должен уйти в отставку, стало известно в марте. Господин Нетаньяху объяснил это углубившимся кризисом доверия.

«В любое время, а тем более в военных условиях, премьер-министр должен полностью доверять главе "Шабак",— рассуждал премьер-министр.— Однако ситуация, к сожалению, сложилась другая: у меня нет такого доверия (к господину Бару.— “Ъ”)». Он заметил, что отставка нужна для укрепления контрразведывательного ведомства, успешного достижения всех военных целей в секторе Газа и «предотвращения будущих угроз».

Господин Бар, который 28 апреля подтвердил свое согласие на отставку, находился в числе влиятельных критиков господина Нетаньяху, как и покинувший 6 марта пост начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви. Эта критика касалась не только параметров военной операции «Железные мечи» в секторе Газа, начавшейся 7 октября 2023 года в ответ на террористическое нападение «Хамаса» на Израиль, но и действий окружения премьера. Именно под наблюдением господина Бара в отношении советников господина Нетаньяху было инициировано специальное расследование, в рамках которого их обвинили в продвижении за вознаграждение интересов Катара в Израиле.

Что касается господина Зини, то, как утверждают источники, его продвижением на высокие должности в последние месяцы занималась супруга премьер-министра — Сара Нетаньяху.

В январе глава правительства проводил с генералом собеседование как с кандидатом на должность своего военного секретаря. Однако, по словам источников газеты Haaretz, тогда кандидат произвел на господина Нетаньяху неприятное впечатление из-за «слишком мессианского» образа мыслей, что, вероятно, указывает на радикальную религиозность господина Зини.

Сейчас же премьер полностью поменял свое мнение. Его канцелярия выпустила отдельное сообщение, в котором говорится об особом вкладе новоиспеченного директора «Шабак» в попытку предотвратить события «черной субботы» 7 октября. Так, канцелярия Нетаньяху сообщила, что за полгода до трагедии генерал-майор представил военному командованию засекреченный доклад о состоянии и готовности подразделений ЦАХАЛа. «Особое внимание он уделил сценарию внезапного нападения и дал указание выявить уязвимости и области, требующие улучшения,— уточнила канцелярия.— В своем докладе генерал Зини зафиксировал серьезные недостатки в подготовке к подобному развитию событий».

Но эти аргументы не убеждают критиков господина Нетаньяху.

Вечером 22 мая несколько крупных акций протеста, проходивших в Тель-Авиве в поддержку освобождения израильских заложников, захваченных 7 октября, и прекращения войны в Газе, переросли в демонстрации против назначения господина Зини.

В ответ канцелярия Нетаньяху 23 мая заявила, что утверждение главы «Шабак» — это основной приоритет в сфере безопасности, и добавила, что господин Зини не будет участвовать ни в каких расследованиях, связанных с окружением премьера.

Нил Кербелов