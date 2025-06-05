Потерпевшего от гвардейцев блогера обвинили в экстремизме

5 июня СКР намерен ходатайствовать об аресте шестерых фигурантов, причастных к похищению на Ярославском вокзале блогера из подмосковных Химок Арега Щепихина. Аналогичная участь, судя по всему, ожидает и последнего. В его действиях следствие усматривает признаки возбуждения ненависти или вражды, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в адрес жителей Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГСУ СКР по Москве намерено ходатайствовать в Замоскворецком райсуде столицы об аресте всех фигурантов инцидента, произошедшего в минувший вторник на Ярославском вокзале. Участвовавшим в похищении блогера Арега Щепихина троим силовикам из Управления Росгвардии по Чеченской Республике и их троим гражданским помощникам предъявлены обвинения в похищении человека и превышении должностных полномочий (ст. 126 и 285 УК РФ). Вчера все они были задержаны на двое суток.

В СИЗО, очевидно, попадет и сам потерпевший.

После проведения психолого-лингвистической экспертизы следствие выявило в его высказываниях в соцсетях «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному (этническому) признакам, а также их унижения». В связи с этим в отношении уже задержанного Арега Щепихина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Напомним, что четверо в штатском и двое в спортивных костюмах вынесли Арега Щепихина из здания Ярославского вокзала на глазах у многочисленных свидетелей. Мужчину запихнули в багажник стоявшего на Комсомольской площади внедорожника Mercedes с мигалками и спецномерами серии АМР97 и увезли в неизвестном направлении.

Через некоторое время несколько экипажей ДПС блокировали иномарку на Киевском шоссе недалеко от МКАД. В ней оказались только водитель и два пассажира, которых вместе с машиной доставили в линейное управление МВД России на станции Москва-Ярославская. Вскоре туда же, но уже добровольно, приехали остальные участники инцидента, за исключением Арега Щепихина.

По данным “Ъ”, трое задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими. Mercedes, на котором они передвигались по Москве, часто мелькал в качестве машины сопровождения людей из окружения Рамзана Кадырова. Номера на нем оказались настоящие, имелось разрешение и на спецсигналы. В ответ на вопрос полицейских об Ареге Щепихине мужчины заявили, что отпустили его.

Блогер вышел на связь в минувшую среду, сообщив следствию, что его вывезли за город, но «сильно не били, больше допрашивали», интересуясь местонахождением родни, а потом отпустили.

О причинах похищения Арег Щепихин говорил туманно. Их объяснил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, назвавший похищение блогера задержанием. Произведено оно было якобы в рамках возбужденного в Чечне уголовного дела, в том числе, по факту оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ), а сами мероприятия проходили, по его словам, во взаимодействии с профильными ведомствами Москвы. По словам чиновника, Арег Щепихин «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Олег Рубникович