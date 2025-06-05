«Беттинг — это эмоции, азарт, общение»

В современном мире компании недостаточно просто разработать мобильное приложение, оно обязательно должно быть уникальным, технологичным и соответствовать всем требованиям клиента. Конкуренция растет везде — от крупных корпораций до небольших стартапов. Особенно остро эта гонка ощущается среди букмекерских компаний. Как остаться лидером рынка? И какую стратегию выбрать? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с вице-президентом букмекерской компании «Лига Ставок» Ратмиром Ронами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Лиги ставок» Фото: Пресс-служба «Лиги ставок»

— Вы серьезно занимаетесь проработкой своего приложения. Это требует денег, времени, клиенты ко всему должны привыкнуть. В современном мире действительно необходимо постоянно совершенствовать такой продукт?

— Вы абсолютно правы. Это всегда очень рисковое действие, и оно связано со многими факторами, потому что многие игроки и пользователи привыкают к определенному интерфейсу, удобному для них, они его запоминают и все инновации воспринимают чаще всего в штыки. Очень важно создавать технологию не ради какой-то красоты и технологичности как таковой, а в первую очередь для удобства пользователя. Мы проанализировали, изучили, что является самым удобным не только среди букмекеров, но и среди всех других приложений, и решили, что пора делать этот прыжок веры — изменять наше приложение и предлагать новый интерфейс.

— Интерфейс инновационный, «умные» инструменты для игроков — расскажите о возможностях, которые мы все получим при таких нововведениях.

— Наше уникальное решение, которое на рынке пока не было представлено, — это нижнее меню. Мы думали: а как же нам сделать, чтобы пользователь мог получить как можно больше на экране телефона информации, нужной именно ему? Для этого нужно убрать все, что в данный момент он не использует, то есть мы придумали убираемое нижнее меню. Также мы изменили раздел «Мои пари»: теперь вместо двух-трех кликов достаточно одного, чтобы узнать результат вашей ставки, что помогает вам быстрее ориентироваться внутри приложения. Если вы хотите поставить на желтые карточки, на бомбардиров или посмотреть другие детали, теперь вся эта важная информация собрана на одном экране. Более того, теперь игроки могут смотреть трансляцию матча и одновременно заключать пари, не открывая другой экран. Мы добавили спортивно-развлекательный контент, интегрировали медиаконтент, сделали наше приложение более социальным. Вы можете поделиться мнением, проследить за теми, кого вы уважаете, на чье мнение ориентируетесь, и пообщаться с другими пользователями.

— Я хочу спросить о повторении ставок за экспертами — это опция осталась? То есть можно не разбираться в спорте, выбрать какого-то эксперта, например, Виктора Гусева или кого-то еще, и просто повторять за ним ставки и смотреть, как это работает?

— Конечно, и мы даже улучшили эту опцию. Мы это называем копибеттингом, потому что помимо того, что вы можете пообщаться с другими игроками, вы можете посмотреть, а что же сегодня прогнозирует Виктор Гусев или Евгений Евневич, и повторить за ними ставки. И очень большое количество пользователей иногда ставит и против них — чтобы проверить, убедиться, что что-то они знают лучше, и поспорить с таким интересным мнением профессиональных комментаторов или экспертов в области спорта. Кроме того, у каждого игрока есть публичный профиль, и вы можете внутри нашего приложения изучить, какие ставки и на что он делал, какая у него статистика (выигрывал, проигрывал), что он собирал в виде экспрессов. И вы можете повторять ставки за этим игроком. Есть система рейтингов, в рамках которых вы можете найти наиболее интересных для вас других игроков.

— А что представляет собой социальная есть «Сигнал», которая встроена в мобильное приложение?

— Это уникальный продукт. Она предлагает нашим пользователям специальные чаты, где они можете пообсуждать матчи в реальном времени, посмотреть одновременно трансляцию, поделиться какими-то своими прогнозами, эмоциями от игры. Это пространство мы специально создавали для всех фанатов и любителей спорта, чтобы они могли коммуницировать друг с другом. Нигде в другом сообществе вы такого не можете сделать — так открыто обсуждать свои ставки, видение и понимание того, что будет происходить дальше.

— Сейчас очень модная тема — искусственный интеллект. Не планируете каким-то образом его внедрять в беттинг?

— Мы используем модели, в рамках которых автоматизируем процессы для выполнения задач внутри компании. А также мы сделали разные продуктовые предложения с использованием ИИ. Допустим, первая главная страница нашего экрана формируется исходя из того, на что вы до этого ставили, на что вы можете быть заинтересованы поставить. И искусственный интеллект подбирает специально для вас события, которые наиболее интересны и подходящие именно вам. Это хорошо отрабатывает. Также в чатах и в социальной сети мы используем ИИ для модерации того, о чем общаются и какие сообщения приходят. Потому что некоторые сообщения, конечно же, должны проходить определенную модерацию.

— В вашем приложении есть еще так называемый микробеттинг. Я так понимаю, это такое сленговое слово, но постоянно все говорят, что это технологии будущего в индустрии. Почему?

— Знаете, у нас еще много больших интересных нововведений в приложении. Но действительно микробеттинг мы считаем революцией на рынке, потому что ни у кого такого продукта нет, и мы долго к нему шли. Смысл в том, что мы нарезаем матч на короткие 20-секундные отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события. Результат ставки становится известен не в конце матча, как принято, или по происхождении какого-то события, а через 20 секунд. Это создает такую динамичную игру, в которой решения принимаются очень быстро, эмоций очень много, вы не успеваете даже отвлечься от матча, и вам интересна каждая секунда, которая проходит на экране либо вживую.

— Я уверен, что «Лига Ставок» продолжит совершенствовать свое приложение. Поделитесь планами на будущее?

— Мы собираемся пересобрать некоторые разделы нашего приложения и понимаем, как для пользователя сделать новое, неожиданное. И будем вас обязательно в этом вопросе удивлять, потому что есть грандиозные задумки, как полностью переделать несколько разделов, чтобы приложение было еще быстрее — не в плане технологичности, а в плане использования этого приложения. Потому что для игрока самое важное, чтобы он мог максимально быстро достигать своих целей, мог найти то, что ему нужно, и чтобы приложение ему в этом помогало. Потому что беттинг — это все-таки не просто ставки на матч, а это эмоции, азарт, общение, проверка себя, своей интуиции. И для этого должны быть удобные инструменты, уникальные решения. Некоторые из них мы уже внедрили и будем дальше внедрять в нашем приложении.