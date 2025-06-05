Соликамский магниевый завод объяснил убытки за 2024 год

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) опубликовало годовой отчет, в котором сообщило о причинах возникновения чистого убытка общества на сумму более 1,136 млрд руб. в 2024 году. Как следует из документа, отрицательный финансовый результат ОАО объясняет резким снижением мировых и, соответственно, российских цен на основные виды продукции в 2024 году. «С каждым из потребителей общество ведет систематическую работу по удержанию цен, а также осуществляет поиск новых покупателей. В то же время возможности по влиянию на ценообразование на российском рынке у предприятия ограничены»,— говорится в отчете. Также констатируется и рост себестоимости производства, который связан с увеличением расходов на сырье, материалы, энергоресурсы и фонд оплаты труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В документе указывается, что СМЗ производит 72% товарного магния в России, 99% редкоземельных элементов, 3,6% губчатого титана, а также примерно 100% чистого ниобия и тантала.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире и основным производителем редкоземов. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом».