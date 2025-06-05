Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как для пользователя будет выглядеть интеграция системы онлайн-бронирования в цифровую платформу от VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сервис онлайн-бронирования Ozon (MOEX: OZON) Travel добавили в новую цифровую платформу Max, разработанную VK. Теперь пользователи могут покупать авиа- и железнодорожные билеты, бронировать гостиницы и туры, а также отслеживать статус своих поездок прямо внутри платформы через мини-приложение и чат-бота. Для оформления достаточно ввести запрос в поисковой строке Max, после чего открывается окно, где можно совершить все необходимые действия, включая авторизацию по номеру телефона или через «Госуслуги». Все документы по поездке сохраняются в формате PDF прямо в чате, заверяют авторы сервиса.

Особенность реализации заключается в принципе «одного окна». Пользователю не надо переходить между разными приложениями или искать билеты в почте, все находится в одном интерфейсе. Практика интеграции сервисов в России востребована. Начиная с «Госуслуг», Сбербанка и «Яндекс.Маркета», например, заканчивая экзотическими коллаборациями вроде «Вкусвилла» и Lamoda или Fix Price и «Почты России». Среди преимуществ технологии «одного окна» — удобство: пользователь обращается в одну точку, заполняет одну форму, получает все услуги в одном месте. Отсюда вытекают следующие бонусы: экономия времени и снижение числа барьеров для пользователя, бумажная и электронная волокита минимизируется.

Вместе с тем у подобных решений есть и недостатки. Развитие и поддержка системы требует значительных ресурсов. Поэтому к качеству информационной инфраструктуры предъявляются еще более серьезные требования, что неизбежно влечет необходимость в высококвалифицированном персонале. Технология «одного окна», скорее всего, потребует стандартизации данных, документов и их обмена между партнерами. Со стороны пользователя решения вроде интеграции Ozon Travel в Max, безусловно, упрощают жизнь, что повышает лояльность и вовлеченность аудитории. Важно развивать соответствующую IT-инфраструктуру для поддержания высокого уровня сервиса.

Александр Леви