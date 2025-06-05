Стоимость аренды жилья продолжает снижаться в Самаре

В Самаре медианная ставка аренды квартир в мае составила 28 тыс. руб., что на 1% ниже, чем в апреле и на 7,9% ниже с начала года. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Аренды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным компании, предложение съемного жилья в городах-миллионниках в течение мая 2025 года снизилось в среднем на 2,9% по всем 16 мегаполисам. С начала года на рынке отмечается рост экспозиции на 25,2%.

В Самаре предложение съемного жилья в мае уменьшилось на 5,6%. С начала текущего года оно выросло на 1,4%.

Андрей Сазонов