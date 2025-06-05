«Трамп снова повторяет ложные и необоснованные утверждения»
Как мировые СМИ отреагировали на президентский указ, запрещающий въезжать в США гражданам из 12 государств
Указ Дональда Трампа, запретивший въезд в США гражданам из 12 стран и частично ограничивающий въезд еще из 7 стран, вызвал бурную реакцию в СМИ по всему миру. Обозреватели отмечают дискриминационную природу таких мер и напоминают, что в ходе первого срока Дональд Трамп уже вводил подобные запреты.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Народам, истерзанным войнами, трамповский запрет на въезд принесет новые трудности
Людей из таких стран, как Афганистан и Мьянма, президентский указ лишает надежды на получение убежища в США. Многие из этих стран охвачены конфликтами, а в других правят репрессивные режимы. В обоих случаях указ Трампа закрывает двери для тех, кто надеется бежать в США, чтобы начать новую жизнь. Ограничения в большинстве случаев нацелены на страны с уязвимым населением, стремящимся получить убежище в США.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Трамп запретил гражданам 12 стран въезжать в США
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал, что в случае переизбрания он вернет расширенную версию своего первого запрета на въезд. Граждане многих стран из окончательного списка уже были в состоянии повышенной готовности в течение нескольких месяцев после того, как предварительные списки попали в некоторые СМИ. Поэтому маловероятно, что новый запрет спровоцирует хаос в аэропортах по всей стране, как это было с первым запретом на поездки, когда Трамп неожиданно подписал его через неделю после вступления в должность в 2017 году.
Shabelle Media Network (Могадишо, Сомали)
Сомали стала одной из целей запрета на въезд в США
Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, напрямую затрагивает сомалийцев, пытающихся въехать в США. Администрация называет это необходимой мерой для защиты страны от «иностранных террористов» и других угроз безопасности. Как ожидается, новые ограничения существенно затронут сомалийские семьи как внутри США, так и за рубежом, многие из них уже сталкиваются с проблемами, связанными с воссоединением семей и получением виз. Правозащитники предупреждают, что запрет может еще больше изолировать сомалийскую диаспору и усложнить поддержание семейных связей и доступ к гуманитарной защите.
Prensa Latina (Гавана, Куба)
Трамп ограничил въезд в США из нескольких стран, включая Кубу и Венесуэлу
В отношении Кубы президент Трамп повторяет ложные и необоснованные утверждения, что остров якобы является государственным спонсором терроризма и что «кубинское правительство не сотрудничает и не делится в достаточном объеме правоохранительными данными с США».
Ultimas Noticias (Каракас, Венесуэла)
США отменили туристические визы для венесуэльцев
Президент США Дональд Трамп продолжает свою сегрегационную политику. Одобренный им текст утверждает будто «Венесуэла не имеет компетентного или готового к сотрудничеству центрального органа по выдаче паспортов или гражданских документов, а также адекватных мер проверки и отбора». Он необоснованно добавляет, что «Венесуэла исторически отказывалась принимать возвращение своих депортированных граждан». Но заявление лидера США упускает тот факт, что Венесуэла является единственной страной, в которой с 2018 года действует программа для своих граждан «Возвращение на родину». Благодаря этой программе она способствовала свободному возвращению тысяч венесуэльцев из разных стран и постоянно работает над возвращением соотечественников из США.
Der Spiegel (Гамбург, Германия)
Правительство Трампа вводит запрет на въезд для 12 стран
Это выглядит как новое издание печально известного «Запрета на мусульман» 2017 года: граждане из дюжины преимущественно бедных стран больше не смогут въехать в США. У Дональда Трампа есть для этого странное обоснование. Трамп объяснил этот шаг в числе прочего тем, что США не получают достаточной информации о гражданах этих стран, чтобы оценить риски, которые они представляют для США. Изначальный запрет на въезд (в 2017 году.— “Ъ”) был введен без предупреждения и привел к эпизодам хаоса в аэропортах по всему миру. После массовых протестов и судебных разбирательств администрация Трампа пересмотрела эти правила.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Что представляет собой новый запрет Трампа на въезд и каких стран он касается?
Эта декларация представляет собой одну из самых амбициозных попыток изменить подход США к глобальной мобильности в современной истории. Указ потенциально затрагивает миллионы людей, приезжающих в США с целью путешествовать, работать, учиться или обосноваться там.