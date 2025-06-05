«Трамп снова повторяет ложные и необоснованные утверждения»

Указ Дональда Трампа, запретивший въезд в США гражданам из 12 стран и частично ограничивающий въезд еще из 7 стран, вызвал бурную реакцию в СМИ по всему миру. Обозреватели отмечают дискриминационную природу таких мер и напоминают, что в ходе первого срока Дональд Трамп уже вводил подобные запреты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Народам, истерзанным войнами, трамповский запрет на въезд принесет новые трудности

Людей из таких стран, как Афганистан и Мьянма, президентский указ лишает надежды на получение убежища в США. Многие из этих стран охвачены конфликтами, а в других правят репрессивные режимы. В обоих случаях указ Трампа закрывает двери для тех, кто надеется бежать в США, чтобы начать новую жизнь. Ограничения в большинстве случаев нацелены на страны с уязвимым населением, стремящимся получить убежище в США.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезжать в США

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал, что в случае переизбрания он вернет расширенную версию своего первого запрета на въезд. Граждане многих стран из окончательного списка уже были в состоянии повышенной готовности в течение нескольких месяцев после того, как предварительные списки попали в некоторые СМИ. Поэтому маловероятно, что новый запрет спровоцирует хаос в аэропортах по всей стране, как это было с первым запретом на поездки, когда Трамп неожиданно подписал его через неделю после вступления в должность в 2017 году.

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Сомали стала одной из целей запрета на въезд в США

Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, напрямую затрагивает сомалийцев, пытающихся въехать в США. Администрация называет это необходимой мерой для защиты страны от «иностранных террористов» и других угроз безопасности. Как ожидается, новые ограничения существенно затронут сомалийские семьи как внутри США, так и за рубежом, многие из них уже сталкиваются с проблемами, связанными с воссоединением семей и получением виз. Правозащитники предупреждают, что запрет может еще больше изолировать сомалийскую диаспору и усложнить поддержание семейных связей и доступ к гуманитарной защите.

Трамп ограничил въезд в США из нескольких стран, включая Кубу и Венесуэлу

В отношении Кубы президент Трамп повторяет ложные и необоснованные утверждения, что остров якобы является государственным спонсором терроризма и что «кубинское правительство не сотрудничает и не делится в достаточном объеме правоохранительными данными с США».

США отменили туристические визы для венесуэльцев

Президент США Дональд Трамп продолжает свою сегрегационную политику. Одобренный им текст утверждает будто «Венесуэла не имеет компетентного или готового к сотрудничеству центрального органа по выдаче паспортов или гражданских документов, а также адекватных мер проверки и отбора». Он необоснованно добавляет, что «Венесуэла исторически отказывалась принимать возвращение своих депортированных граждан». Но заявление лидера США упускает тот факт, что Венесуэла является единственной страной, в которой с 2018 года действует программа для своих граждан «Возвращение на родину». Благодаря этой программе она способствовала свободному возвращению тысяч венесуэльцев из разных стран и постоянно работает над возвращением соотечественников из США.

Правительство Трампа вводит запрет на въезд для 12 стран

Это выглядит как новое издание печально известного «Запрета на мусульман» 2017 года: граждане из дюжины преимущественно бедных стран больше не смогут въехать в США. У Дональда Трампа есть для этого странное обоснование. Трамп объяснил этот шаг в числе прочего тем, что США не получают достаточной информации о гражданах этих стран, чтобы оценить риски, которые они представляют для США. Изначальный запрет на въезд (в 2017 году.— “Ъ”) был введен без предупреждения и привел к эпизодам хаоса в аэропортах по всему миру. После массовых протестов и судебных разбирательств администрация Трампа пересмотрела эти правила.

Что представляет собой новый запрет Трампа на въезд и каких стран он касается?

Эта декларация представляет собой одну из самых амбициозных попыток изменить подход США к глобальной мобильности в современной истории. Указ потенциально затрагивает миллионы людей, приезжающих в США с целью путешествовать, работать, учиться или обосноваться там.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик