Как Британский совет работал в России

5 июня Генеральная прокуратура РФ признала деятельность Британского совета на территории России нежелательной. Что представляет собой эта организация, и с какими трудностями она сталкивалась при работе в стране — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Demianchuk / Reuters Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Британский совет (British Council) был основан в 1934 году. В Великобритании он имеет статус благотворительной организации, подотчетной МИДу страны. Основные направления деятельности — развитие международного сотрудничества в области образования, культуры и науки. Филиалы организации работают в 110 странах мира.

В Москве представительство Британского совета действовало в 1945–1947 годах и с 1967 года. В 1992 году Британский совет создал информационный центр в Москве, который в 1994 году получил статус культурного центра при посольстве Великобритании. В последующие годы были открыты 16 региональных отделений. По данным совета, ежегодно в его проектах в России участвовало около 400 тыс. человек.

Британский совет занимался реализацией программ российско-британского сотрудничества в сфере образования, искусства, науки и информации, а также являлся организатором курсов изучения английского языка.

В июне 2004 года МВД и ФНС обвинили Британский совет в незаконной коммерческой деятельности и уклонении от уплаты налогов. Все претензии были сняты несколько дней спустя после личной встречи президента России Владимира Путина с британским премьером Тони Блэром на саммите G8 на Си-Айленде.

В декабре 2007 года МИД России потребовал закрытия региональных отделений совета — как ответ на высылку российских дипломатов из Лондона после отказа Москвы выдать Андрея Лугового, обвиняемого британской стороной в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В январе 2008 года совет приостановил деятельность в регионах РФ.

Попытки совета возобновить полноценную работу в РФ ни к чему не привели, так как Россия и Великобритания не договорились о правовом статусе организации. По мнению МИД РФ, региональные отделения совета, работавшие при британских консульствах, нарушали налоговое законодательство.

В марте 2018 года, на фоне резкого ухудшения российско-британских отношений после «дела Скрипаля», деятельность Британского совета в России была прекращена. Все действующие и запланированные проекты были закрыты.