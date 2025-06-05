Генпрокуратура признала нежелательной работу Британского совета

Международная организация Британский совет (The British Council) занимается в том числе пропагандой ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), утверждает Генпрокуратура России. Она признала деятельность организации на территории страны нежелательной.

Согласно пресс-релизу надзорного ведомства, Британский совет подотчетен парламенту Великобритании и финансируется британским МИДом. Генпрокуратура утверждает, что участники совета реализуют проекты «по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ», а также продвигают британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.

Целью совета Генпрокуратура называет «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности». Также он якобы занимается «культурным взаимодействием по сплочению антироссийского прибалтийского сообщества» и работает над созданием «мировой сети агентов британского влияния».

Британский совет был создан в 1934 году, в Великобритании имеет статус благотворительной организации. В России было открыто более десяти офисов организации, но в конце 2007 года было решено оставить только московский. В марте 2018 года МИД РФ объявил о прекращении деятельности Британского совета в России, причиной была названа неурегулированность его статуса в стране.