В Ермекеевском районе сменился глава администрации

Главой администрации Ермекеевского района избран 38-летний Рустам Алимгафаров, сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Башкирии (АСМО).

С апреля 2015 года администрацию возглавлял Ильшат Райманов. 28 декабря 2024 года он ушел в отставку по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы до вчерашнего дня был Равиль Арсланов.

По данным АСМО, Рустам Алимгафаров родился 13 июня 1986 года в поселке Урал Кармаскалинского района. По образованию — агроном, окончил Башкирский государственный аграрный университет. С 2008-го по 2017 год работал по специальности в совхозе «Алексеевский», МТС «Центральная», ООО «Башовощснаб».

В 2017 году Рустам Алимгафаров возглавил Управление сельского хозяйства Янаульского района, а спустя два года стал заместителем главы администрации района по сельскому хозяйству. В ноябре 2023 года господин Алимгафаров получил звание заслуженного работника сельского хозяйства.

Идэль Гумеров